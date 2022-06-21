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Araç sahiplerine Kasko Değer Listesi uyarısı! TSB'den kasko açıklaması

Ayda 2 kez güncellenen Kasko Değer Listesi hakkında yeni bir karar alındı. Türkiye Sigortalar Birliği mağduriyetlerin önüne geçilmesi için "Araç Kasko Değer Listesi"nin ayda 3 kez güncelleneceğini açıkladı. Araç fiyatlarında yaşanan değişimler nedeniyle kararın alındığı bildirildi.

Giriş Tarihi: 21.06.2022 12:07
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Araç sahiplerine Kasko Değer Listesi uyarısı! TSB’den kasko açıklaması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), otomotiv sektöründeki sık değişen koşullar nedeniyle tarafların mağduriyetini en aza indirmek için "Araç Kasko Değer Listesi"ni ayda 3 kez güncelleyecek.

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Araç sahiplerine Kasko Değer Listesi uyarısı! TSB’den kasko açıklaması

TSB açıklamasına göre, sigorta şirketlerini tek çatı altında toplayarak tüm risklere karşı ortak çalışma imkanı sunan TSB, sektörü ilgilendiren tüm başlıklarında olduğu gibi, kasko değerlerinin belirlenmesinde de kullanıcıları koruyan yaklaşımını sürdürüyor.

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Araç sahiplerine Kasko Değer Listesi uyarısı! TSB’den kasko açıklaması

Ham madde ve lojistik temelli dünya çapında yaşanan aksamalar, Türkiye'de de sıfır araç teminini zorlaştırıyor. Bu durum zaman zaman ikinci el araç fiyatlarının, sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmasına neden oluyor. TSB, ikinci el araç fiyatlarındaki olağan dışı artışa ilişkin tespitleri neticesinde vatandaşların ve sigorta şirketlerinin mağdur olmaması için hem sıfır hem de ikinci el araçlarla ilgili Kasko Değer Listesi'ni güncelledi.

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Araç sahiplerine Kasko Değer Listesi uyarısı! TSB’den kasko açıklaması

AYDA 2 KEZ YAYINLANIYORDU

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sıfır araç piyasasında araç temininin zorlaşması ve araç fiyatlarında neredeyse haftalık artışlar yaşanması gibi etkenler nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmek için Kasko Değer Listesi'nin 10 Haziran'dan tarihinden itibaren ayda 3 defa yayınlanmasına karar verildi. Liste, daha önce ayda 2 kez yayınlanıyordu.

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Araç sahiplerine Kasko Değer Listesi uyarısı! TSB’den kasko açıklaması

TSB, yeni uygulamanın sıfır ve ikinci el oto piyasası dengeye oturana kadar süreceğini, gerektiği takdirde listenin yayınlanma sıklığı da dahil olmak üzere başka önlemleri de devreye almaya devam edeceklerini duyurdu.