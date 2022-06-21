Araç sahiplerine Kasko Değer Listesi uyarısı! TSB'den kasko açıklaması
Ayda 2 kez güncellenen Kasko Değer Listesi hakkında yeni bir karar alındı. Türkiye Sigortalar Birliği mağduriyetlerin önüne geçilmesi için "Araç Kasko Değer Listesi"nin ayda 3 kez güncelleneceğini açıkladı. Araç fiyatlarında yaşanan değişimler nedeniyle kararın alındığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 21.06.2022
12:07
Türkiye Sigorta Birliği (TSB), otomotiv sektöründeki sık değişen koşullar nedeniyle tarafların mağduriyetini en aza indirmek için "Araç Kasko Değer Listesi"ni ayda 3 kez güncelleyecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
TSB açıklamasına göre, sigorta şirketlerini tek çatı altında toplayarak tüm risklere karşı ortak çalışma imkanı sunan TSB, sektörü ilgilendiren tüm başlıklarında olduğu gibi, kasko değerlerinin belirlenmesinde de kullanıcıları koruyan yaklaşımını sürdürüyor.
Ham madde ve lojistik temelli dünya çapında yaşanan aksamalar, Türkiye'de de sıfır araç teminini zorlaştırıyor. Bu durum zaman zaman ikinci el araç fiyatlarının, sıfır araç fiyatlarının üzerine çıkmasına neden oluyor. TSB, ikinci el araç fiyatlarındaki olağan dışı artışa ilişkin tespitleri neticesinde vatandaşların ve sigorta şirketlerinin mağdur olmaması için hem sıfır hem de ikinci el araçlarla ilgili Kasko Değer Listesi'ni güncelledi.
AYDA 2 KEZ YAYINLANIYORDU
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, sıfır araç piyasasında araç temininin zorlaşması ve araç fiyatlarında neredeyse haftalık artışlar yaşanması gibi etkenler nedeniyle oluşabilecek zararı en aza indirmek için Kasko Değer Listesi'nin 10 Haziran'dan tarihinden itibaren ayda 3 defa yayınlanmasına karar verildi. Liste, daha önce ayda 2 kez yayınlanıyordu.
TSB, yeni uygulamanın sıfır ve ikinci el oto piyasası dengeye oturana kadar süreceğini, gerektiği takdirde listenin yayınlanma sıklığı da dahil olmak üzere başka önlemleri de devreye almaya devam edeceklerini duyurdu.