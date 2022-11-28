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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ve BAE'li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ve BAE'li mevkidaşı ile görüştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ve BAE’li mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Muhammed Al Jasser ve Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 28-29 Kasım'da İstanbul'un ev sahipliği yapacağı İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle İslam Kalkınma Bankası Başkanı Al Jasser ile görüştüğünü bildirdi.

Toplantının oldukça verimli geçtiğine dikkati çeken Nebati, "Banka ve ülkemiz arasındaki yakın iş birliğinden duyduğumuz memnuniyeti dile getirdik. Ayrıca ülkemizin Bankaya desteğinin altını çizdiğimiz görüşmede, ülkemizin güçlü ekonomisi ile sunduğu yatırım fırsatları hakkında istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

BAKAN NEBATİ, BAE EKONOMİ BAKANI ABDULLAH BİN TOUQ AL MARRİ İLE GÖRÜŞTÜ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile BAE arasında karşılıklı bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri artırmaya yönelik konuları ele alındı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Nebati, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.



Nurettin Nebati mesajında, "Sayın Al Marri ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik iş birliği başta olmak üzere bölgesel ve küresel ekonomik gelişmeleri detaylı bir şekilde değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

İş birliği ileri noktaya taşınacak İŞ BİRLİĞİ İLERİ NOKTAYA TAŞINACAK

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