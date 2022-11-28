Dünya rezervinin yüzde 74’ü Türkiye’de! Ankara’da ‘inci taşı’ keşfi

Türkiye mevcutta 96 ülkeye perlit ihracatını hammadde olarak gerçekleştirirken, proje kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulacak perlit zenginleştirme tesisi ile ürünün katma değere dönüştürülerek ihraç edilmesinin önü açılacak. Milliyet'in haberine göre, Kızılcahamam'daki açık işletme tesisinde yıllık 60 bin ton perlitin üretilmesi planlanırken, Gerede perlit zenginleştirme tesisinde ise 56 bin ton yarı mamul perlit üretilecek. Tesiste üretilen perlitten tesisin planlanan ekonomik ömrü olan 2037 yılına kadar 6 milyar 906 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.

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