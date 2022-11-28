Dünya rezervinin yüzde 74'ü Türkiye'de! Ankara’da ‘inci taşı’ keşfi
Ankara Kızılcahamam’da, “inci taşı” olarak da bilinen 14 milyon tonluk perlit sahası keşfedildi. Öte yandan dünyadaki bilinen perlit rezervlerinin yüzde 74’ü Türkiye’de bulunurken, perlit madeni yüzde 70 oranında inşaat sektöründe, yüzde 10’ar tarım ve endüstri sektöründe, geri kalan kısmı ise ilaç, kimya ve metalurji gibi sektörlerde kullanılıyor.
İnşaat sektöründe yeşil beton yapımı, tarım, endüstri, ilaç ve kimya gibi birçok sektörde kullanılan perlit keşfi ile ekonomiye 7 milyar lira katkının mümkün olduğu hesaplanıyor. Bu kapsamda yıl başında 87.8 milyon lira yatırımla Kızılcahamam'da perlit madeni açık işletme tesisi ile Bolu'nun Gerede ilçesinde perlit zenginleştirme tesisi kurulacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Ankara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan Kızılcahamam Perlit Madeni Açık İşletme Tesisi Ön Fizibilite Raporu'na göre, Kızılcahamam'da 14 milyon tonluk volkanik bir cam olan perlit keşfi gerçekleştirildi.
YÜZDE 74'Ü TÜRKİYE'DE
Dünyadaki bilinen perlit rezervlerinin yüzde 74'ü Türkiye'de bulunurken, perlit madeni yüzde 70 oranında inşaat sektöründe, yüzde 10'ar tarım ve endüstri sektöründe, geri kalan kısmı ise ilaç, kimya ve metalurji gibi sektörlerde kullanılıyor. 2021'de perlitin yüzde 36'sını Çin, yüzde 29'unu Türkiye, yüzde 17'sini Yunanistan ve yüzde 12'sini ise ABD üretti.
Küresel ısınma nedeniyle tüm dünya içerisinde perlitinde kullanıldığı yeşil beton adı verilen betona geçiyor. İnşaat sektöründe ses ve ısı yalıtımının hammaddesi olan perlit, aynı zamanda çimento, alçı bağlayıcılar ve yüzey döşemelerinde kullanılıyor.
Türkiye mevcutta 96 ülkeye perlit ihracatını hammadde olarak gerçekleştirirken, proje kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kurulacak perlit zenginleştirme tesisi ile ürünün katma değere dönüştürülerek ihraç edilmesinin önü açılacak. Milliyet'in haberine göre, Kızılcahamam'daki açık işletme tesisinde yıllık 60 bin ton perlitin üretilmesi planlanırken, Gerede perlit zenginleştirme tesisinde ise 56 bin ton yarı mamul perlit üretilecek. Tesiste üretilen perlitten tesisin planlanan ekonomik ömrü olan 2037 yılına kadar 6 milyar 906 milyon lira gelir elde edilmesi hedefleniyor.
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