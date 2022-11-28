Piyasaların gözü Aralık ayında! FED'in faiz kararı dolar ve petrolü etkileyecek... FED'in aralık ayı için faiz kararı ne olacak?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken gözler ABD'den gelecek FED'in faiz kararına çevrildi. Analistler FED'în yine faiz artışına gideceğini belirtirken, konuya ilişkin oran verdi. Peki FED faiz artıracak mı? İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,00 kazançla 4.923,23 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 4.970,36 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 114,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 0,60 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,53 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,85 ile madencilik oldu.
POZİTİF AYRIŞTI
Analistler, Çin'de "sıfır Kovid-19" politikasına karşı protestoların ülke geneline yayılmasıyla küresel pay piyasalarının yeni haftaya negatif başladığını, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını söyledi.
FED'İN FAİZ KARARI PİYASALARI VURACAK
Bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü piyasası verilerinin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısına yönelik beklentilerin şekillenmesi açısından önemli olduğuna işaret eden analistler, halihazırda bankanın politika faizini 50 baz puan artırmasına yüzde 75 ile daha yüksek ihtimal verildiğini bildirdi.
YARIN İÇİN FLAŞ TAHMİN
Analistler, yarın yurt içinde dış ticaret dengesi, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ve ABD'de tüketici güven endeksi, Almanya'da enflasyon ve Japonya'da işsizlik oranının öne çıkacağını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin direnç, 4.830 ve 4.680 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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