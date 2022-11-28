Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Para geri alınamayacak! Yüzde 25 zam sınırına ilişkin Yargıtay’dan flaş açıklama...

KARARIN DETAYLARINA YER VERİLDİ

Açıklamada, Yargıtayın bu kararının, yapılan değişiklik sonrası tüketici fiyat endeksine göre kira artışının belirlenmesine ilişkin olduğu belirtilerek, "Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin içtihadının, konut kiralarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yenilenen kira dönemleri için kira artışına yüzde 25 sınır getiren 7409 sayılı kanunun 4. maddesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na eklenen 'Geçici Madde 1' ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.