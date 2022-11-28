Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Para geri alınamayacak! Yüzde 25 zam sınırına ilişkin Yargıtay'dan flaş açıklama...
Milyonlarca ev sahibi ve kiracıyı etkileyecek olan karar Yargıtay tarafından açıklandı. Yargıtay Başkanlığınca tarafından yapılan açıklamada "Yargıtayın kiracıların yüzde 25'ten fazla yapılan artışları geriye dönük olarak talep edebileceğine ilişkin karar verdiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi. İşte detaylar...
Yargıtay Başkanlığınca, "Yargıtayın kiracıların yüzde 25'ten fazla yapılan artışları geriye dönük olarak talep edebileceğine ilişkin karar verdiği" haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
KİRACILAR GERİ ALABİLİR Mİ?
Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamada, 3. Hukuk Dairesince verilen bir kararın bazı basın organlarında, "Kiracıların yüzde 25'ten fazla yapılan artışları geriye dönük olarak talep edebileceği" şeklinde yanlış yorumlandığını bildirildi.
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Haberlerin dairenin kararıyla bir ilgisinin bulunmadığı ifade edilen açıklamada, Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin konuya ilişkin kararının, Konya Büyükşehir Belediyesine ait taşınmazın, 2013'te, 31 Aralık 2022'ye kadar ihale usulüyle kiralanmasına ilişkin bir dosyayla ilgili olduğu belirtildi.
ÖDENEN MİKTAR İADE EDİLMİŞTİ
Kira kontratında artış oranının, üretici fiyat endeksi ortalamasına göre belirlenmesi kararına 2019'da dava açan kiracının, 1 Ocak 2019'dan başlayan döneme ilişkin kira tespiti ile bu tarihe kadar fazladan ödenen bedelin iadesini talep ettiği ifade edilen açıklamada, yerel mahkemenin, kiracının davasını kabul ederek fazladan ödenen miktarın iadesine karar verdiği aktarıldı.
KARAR BOZULDU
Dosyanın istinaf edilmesi üzerine Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin, ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak davayı reddettiği, temyiz üzerine dosyanın Yargıtaya geldiği bildirilen açıklamada, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin, Konya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin kararını bozduğu kaydedildi.
DEĞİŞİKLİK İŞARET EDİLDİ
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda kira artışına ilişkin yer alan "bir önceki kira yılında üretici fiyat endeksindeki artış oranını geçmeme" kriterinin, 2019'da "bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçmeme" olarak değiştirildiği hatırlatılan açıklamada, bozma kararında bu değişikliğe işaret edildiği vurgulandı.
KARARIN DETAYLARINA YER VERİLDİ
Açıklamada, Yargıtayın bu kararının, yapılan değişiklik sonrası tüketici fiyat endeksine göre kira artışının belirlenmesine ilişkin olduğu belirtilerek, "Yargıtay 3. Hukuk Dairesinin içtihadının, konut kiralarında 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 arasında yenilenen kira dönemleri için kira artışına yüzde 25 sınır getiren 7409 sayılı kanunun 4. maddesiyle 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'na eklenen 'Geçici Madde 1' ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.
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