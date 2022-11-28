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Esnaf kredi paketi ödemesi başladı: Üst limit 500 bin TL

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.11.2022
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Esnaf kredi paketi ödemesi başladı: Üst limit 500 bin TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 100 milyar liralık esnaf kredi destekleri başladı. Halkbank vasıtasıyla esnafa 60 ay vade ile yüzde 7,5 faizli 500 bin TL kredi verilecek.

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