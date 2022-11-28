Milyonların gözü kulağı bu haberde! EYT taslağında flaş gelişme: Onlar da emekli olacak











En düşük EYT emekli aylığı ne kadar olacak?

Bu yıl için en düşük emeli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor. Buna göre bin prim günü olan EYT'li bir vatandaş da 3.500 lira alacak. İlk aylıkların Şubat 2023'te yatırılacağı düşünüldüğünde bu miktar yeni yıl zammıyla beraber daha da yukarı çıkacak. Emekli aylıklarına yüzde 30 zam halinde bu tutar 4 bin 550 lira, yüzde 40 artış olursa 4 bin 900 lira seviyesine kadar çıkacak.