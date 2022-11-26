Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 2003 yılından itibaren yürütmekte olduğu Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık yardımlarında ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?