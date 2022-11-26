Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?
Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Peki, Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?
Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 2003 yılından itibaren yürütmekte olduğu Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık yardımlarında ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?
ŞEY ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY) hak sahibi ödemeleri tek aylar olan;
Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılacaktır. Ödemelerin ilgili ödeme aylarının 24'ü ile 28'i arasında yapılması kararlaştırılmıştır.
Bu kapsamda, fayda sahipleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre takvime bağlı ve periyodik olarak ödemelerini almaya başlayacaklardır. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı;
'0' olanlar ilgili ödeme ayının 24'ünde,
'2' olanlar ilgili ödeme ayının 25'inde,
'4' olanlar ilgili ödeme ayının 26'sında,
'6' olanlar ilgili ödeme ayının 27'inde,
'8' olanlar ilgili ödeme ayının 28'inde,
Ödemelerini alabileceklerdir. Ödeme günü hafta sonu Cumartesi gününe denk gelenler Cuma gününden itibaren ödemelerini alacaklardır.
Ödeme günü hafta sonu Pazar gününe denk gelenler ise, Pazartesi gününden itibaren ödemelerini alacaklardır. Ödemeler PTT şubelerinden yapılacaktır.
2022 ŞEY ÖDEMESİ NE KADAR?
İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 90 TL,
İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 100 TL,
Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 130 TL,
Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 150 TL'dir.
ŞEY KESİLME NEDENLERİ
Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;
Örgün eğitim dışına çıkması,
Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,
Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,
Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,
Vefat etmesi,
Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.
Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?
- Bekçi alımı ne zaman yapılacak 2022? Bekçi alımı hangi illere, ne kadar yapılacak?
- Özsu Balık ne zaman işlem görecek? Özsu Balık ikincil piyasa işlemleri ne zaman başlayacak?
- Yalı Çapkını 11. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ferit ve Seyran ateş hattında...
- İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
- Sağlık Bakanlığı maaş promosyonları ne zaman yatar? Sağlık çalışanları maaş promosyonu yattı mı? Doktor, hemşire...
- Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C Kimlik no ile sorgulama...
- Emekliye %68 zam ufukta göründü! En düşük 5.533 TL ödeme! SSK, Bağ-Kur, Memur, 4A, 4B, 4C 2000 öncesi ve sonrası zamlı maaş tablosu!
- SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI | Asgari ücret için o tarihi işaret etti! 2023 asgari ücret zammı ne kadar olacak?
- Arka Sokaklar bu akşam neden yok, final mi yaptı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 25 Kasım Kanal D yayın akışı...
- ATA AÖF SINAVLARI SAAT BİLGİSİ | ATA AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sınav ortalamayı ne kadar etkiler?
- Vergi dairesine düşen KYK borcu faizleri ne zaman silinecek? KYK borç faizleri silindi mi? BAKAN AÇIKLADI!