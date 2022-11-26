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Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.11.2022
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Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?

Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, “Şartlı Eğitim Yardımı” yapılmaktadır. Peki, Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?

Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 2003 yılından itibaren yürütmekte olduğu Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık yardımlarında ödeme tarihleri merak ediliyor. Peki, Şartlı eğitim yardımı ne zaman yatacak, şartları neler? Şartlı eğitim yardımı 2022 ne kadar oldu?

ŞEY ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık Yardım Programı (ŞESY) hak sahibi ödemeleri tek aylar olan;

Ocak, Mart, Mayıs, Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında yapılacaktır. Ödemelerin ilgili ödeme aylarının 24'ü ile 28'i arasında yapılması kararlaştırılmıştır.

Bu kapsamda, fayda sahipleri, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre takvime bağlı ve periyodik olarak ödemelerini almaya başlayacaklardır. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı;

'0' olanlar ilgili ödeme ayının 24'ünde,

'2' olanlar ilgili ödeme ayının 25'inde,

'4' olanlar ilgili ödeme ayının 26'sında,

'6' olanlar ilgili ödeme ayının 27'inde,

'8' olanlar ilgili ödeme ayının 28'inde,

Ödemelerini alabileceklerdir. Ödeme günü hafta sonu Cumartesi gününe denk gelenler Cuma gününden itibaren ödemelerini alacaklardır.

Ödeme günü hafta sonu Pazar gününe denk gelenler ise, Pazartesi gününden itibaren ödemelerini alacaklardır. Ödemeler PTT şubelerinden yapılacaktır.

2022 ŞEY ÖDEMESİ NE KADAR?

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 90 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 100 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 130 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 150 TL'dir.

ŞEY KESİLME NEDENLERİ

Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;

Örgün eğitim dışına çıkması,

Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,

Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,

Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,

Vefat etmesi,

Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

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