Aile Sosyal yardım paraları yattı mı? Kasım ayı aile sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Sosyal yardım paraları yattı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen yardımlar Aralık ayında hangi gün yatacağı internet arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Bilindiği üzere ihtiyaç sahibi aileler Aile sosyal yardım paralarından faydalanabiliyor. Peki, Aile Sosyal yardım paraları yattı mı? Kasım ayı aile sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak?
Aile Sosyal yardım paraları yattı mı? Kasım ayı aile sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada başvuruların e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yapılabileceğini belirtmişti. Peki, Aile Sosyal yardım paraları yattı mı? Kasım ayı aile sosyal destek ödemeleri ne zaman yatacak?
ARALIK AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?
Aralık ayı Aile sosyal yardım ödemelerinin ilk hafta yatırılması bekleniyor. Kasım ayında ödemeler 8'inde hesaplara geçmişti. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimizde güncellenecektir.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım ayında Kabine Toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Aile Sosyal Yardım paralarının 8 Kasım 2022 tarihinde hesaplara yatacağını müjdelemişti.
Öte yandan Bakan Yanık geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada; "450-600 lira olan destek tutarımızı 850-1.250 liraya yükseltiyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız. Yeni tutarlar da kasım ayı ödemelerine yansıtılacaktır." açıklamasında bulunmuştu.
AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEME MİKTARI!
450 ile 600-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
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