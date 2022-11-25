Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C Kimlik no ile sorgulama...