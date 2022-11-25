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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C Kimlik no ile sorgulama...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C Kimlik no ile sorgulama...

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı açıklandı. Peki, Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C Kimlik no ile sorgulama...

Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi. Peki, Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Kasım ayı mazot ve gübre desteği yattı mı? T.C Kimlik no ile sorgulama...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşıma göre, bugün çiftçilerin hesabına aktarılacak toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 48 milyon 23 bin 325 lirası bireysel sulama hibe desteği, 23 milyon 618 bin 955 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 12 milyon 300 bin 720 lirası ipekböceği yetiştiriciliği desteğinden oluşuyor.

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