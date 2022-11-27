Turizmde kış güneşi! Rekor doluluk oranı
Yazın rekor üzerine rekor kıran Türk turizminde kış ayları da adeta bahara döndü. Turizmin başkenti Antalya’da kış baharı yaşanıyor. Oteller kasım ayı olmasına rağmen yüzde 80 dolu. Ülkelerinde enerji krizi olan turistler, “Neden Türkiye?” sorusunu, “Güvendeyiz, mutluyuz” diye yanıtlıyor.
Yazın rekor üzerine rekor kıran Türk turizminde kış ayları da adeta bahara döndü. Turizmin başkenti Antalya'da kasım ayının sonuna gelinmesine rağmen oteller turistle dolu… Almanya'dan İsviçre'ye İngiltere'den Rusya'ya kadar 80'e yakın ülkeden turistler, ılık giden havanın tadını çıkarıyor. Antalya'daki otelleri gezdik, turistlerle konuştuk…
Avrupa'daki enerji krizi turistleri etkiledi mi? Neden Türkiye'yi tercih ediyorlar?
Hepsi de Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi ve güvende hissettiklerini belirtiyor. Kiminin bir yıl içinde altıncı gelişi, kimi 30 yıldır sadece Türkiye'de tatil yapıyor… Enerji krizi ve enflasyon onların da ana gündemi… Turistler hem otel hem de alışverişlerde euro bazında fiyatların arttığını söylüyor… O yüzden '20 euroya tatil' kampanyaları magazinden öteye gitmiyor… Antalya'da gördüğüm manzara ise şu: Aralık da böyle geçerse bu yıl üç kez yukarı revize edilen 50 milyon turist, 44 milyar dolarlık gelir hedefi aşılabilir…
ÇOCUĞUMLA GÜVENDEYİM
Antalya'da Rus turist de çok fazla… Nirvana Cosmopolitan Otel'de çocuklarıyla konaklayan Rus çift Maiia Stavitskaia ve Viktor Arsikov de Türkiye hayranı… İlk kez iki yıl önce gelmişler. İkinci kez tatil fırsatı bulduklarında yine Antalya'yı tercih etmişler… Çift, "Arkadaşlarımız Türkiye'yi çok övmüştü. Öyle karar vermiştik. Buraya gelince çok güzel ağırlandık ve çok sevdik. Tatillere çocuğumuzla gidiyoruz. Onun güvende olduğunu bilmek bizim için çok önemli. Çocuğumuz ve biz burada güvendeyiz. Türkiye'yi çok seviyoruz" diyor.
BURADA GAZ RİSKİ YOK
Nick Sheber ve Melina Gniesche de Almanya'dan… Nick Sheber, Türkiye'ye 6 yaşından beri geldiğini söylüyor. Tam 14 yıldır tatillerini Antalya'da geçiriyormuş… Kız arkadaşı Melina Gniesche'in ise beşinci gelişi… 'Neden Türkiye' diyorum… "İspanya, Yunanistan, İtalya gibi ülkelerle burası çok farklı. Türkler çok arkadaş canlısı ancak Avrupa'nın diğer ülkelerindeki insanlardan bunu asla göremiyoruz." Avrupa'da enerji krizini anlatıyorlar: "Almanya'da hava çok soğuk. Maliyeti düşürmek için insanlar ısıtma cihazlarını çok sınırlı kullanıyor. Almanya'da gaz kesintisi riski var ama Türkiye'de böyle bir risk görünmüyor. O nedenle Türkiye her yönden Almanya'dan daha iyi görünüyor."
ÜLKENİZE HAYRAN KALDIM
İlk durağımız Limak Atlantis Otel… Alman bir çift… Bir haftadır Türkiye'de tatil yapıyorlar… Biri öğrenci diğeri çalışıyor… Hendih D. ve Angelina B. neden Türkiye'de tatil yaptıklarını şöyle anlatıyor: "Türkiye'nin iklimini çok seviyoruz. Kız arkadaşım Türkiye'ye daha önce 10 kez geldi. Ben ilk kez… Fiyatlar yaz sezonunda çok yüksek. O nedenle kasımda geldik. Ancak hava muhteşem. Şu anda Almanya'da hava sıfır derece. Burada tişörtle geziyoruz. Ülkenize hayran kaldım."
YERLEŞMEK İSTİYORUM
10 yıldır tatilini Türkiye'de yapan Alman Claudia T. ülkesinde memur… Kasımda fırsat bulmuş, tatil tercihini yine Türkiye'den yana kullanmış… "Burada oteller çok güzel. İnsanlar çok sıcakkanlı. Buraya tatil geldiğimde sadece otellerde çalışanlar değil market, dükkân gibi yerlere alışverişe gidiyorum ve herkes çok güler yüzlü. O nedenle bu ülkeyi çok seviyorum. Emekli olduğumda Almanya'da yaşayamam çünkü emekli maaşları çok düşük. Artan fiyatlar nedeniyle Almanya'da geçinmeniz neredeyse imkânsız. O nedenle ileride Türkiye'ye yerleşmek istiyorum" diyor.
EN FAVORİ ÜLKEMİZ
Amerika, Meksika, İtalya gibi dünyanın birçok ülkesini gezen İngiliz çift Shona Anne Strowman ve Shafa Hormati, "Türkiye favori ülkemiz" diyor. 'Niye' diye soruyorum. Cevapları şöyle oluyor: "İstanbul, Marmaris, Dalaman, Antalya gibi birçok yere gittik. Dünyanın hiçbir yerinde buradaki kadar mutlu olmadık. Burada insanlar güler yüzlü, otelleri harika, doğası muhteşem, yemekleri çok lezzetli. İngiltere'den arkadaşlarımız emekli olduktan sonra Kuşadası'na yerleştiler. Biz de emekli olunca kış aylarımızı burada geçirmek istiyoruz."
BU YIL 6. KEZ GELDİK
Alman Catahrina T. ile konuşuyorum… Bu yıl altıncı kez Türkiye'ye geldiğini söylüyor. Trendy Lara Hotel'de beş yaşındaki oğluyla kalıyor… Avrupa'daki enerji krizini şöyle anlatıyor: "Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum, çok keyif alıyoruz. En güzel anılarımızı burada biriktiriyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye gibi olamaz, kıyaslamaya dahi girmez. Avrupa'da yaşanan enerji krizi hepimizi korkutuyor. Almanya'da fiyatlar çok ciddi oranda arttı. Eğer böyle devam ederse bu kış her şey için çok para ödeyeceğiz. O yüzden seneye tatile nasıl para ayıracağız bilmiyorum. Ancak Türkiyesiz bir yaz tatili düşünemiyorum."
TÜRKİYE EN İYİSİ, KIYASLANAMAZ
Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye ilk kez gelen İngiliz Keith King de tatilin beklentilerini de aştığını söylüyor. "İlk gelişim ancak kesinlikle son olmayacak" diyen King, bunun sebebini sorduğumda ise şu yanıtı veriyor: "Hizmet, fiyat kalitesi çok yüksek. Türkiye'den önce İbiza, İtalya gibi ülkelere gitmiştim. Kıyasa dahi girmez. Türkiye en iyisi… Gerçekten ülkenize hayran kaldım. Her şey 10 üzerinden 10. Dünyada bir enerji krizi var bundan dolayı ciddi bir parasal kriz yaşamazsak seneye mutlaka gelmek istiyorum."
LİDERİNİZİ TAKDİR EDİYORUZ
İsviçre'de bir bankada çalışan David Money ise Türkiye'yi 30 yıl önce keşfetmiş… Ve ilk gördüğünde kendi tabiriyle 'aşık' olmuş… Antalya ve İstanbul'u iyi biliyor. O da enflasyonun yüksekliğini anlatıyor: "Bu yıl otele geçen seneye göre iki kat ücret ödedim. Türkiye'de de fiyatlar çok artmış, burası turistler için de ucuz bir ülke değil." Enerji krizine de değinen Money, şöyle diyor: "Biz Putin'i pek sevmiyoruz. Sizin lideriniz Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin ile arası çok iyi. Bu bizi biraz rahatsız etse de şu an Erdoğan Avrupa'daki enerji krizinin çözümü için de çare arıyor. Bunu takdir ediyoruz."
İKİNCİ EVİMİZ GİBİ
Rus Evgeny ve Anna Kaskova çifti ise Türkiye'nin hemen her yerini gezmişler… "Burası bizim ikinci evimiz gibi" diyen çift, neden Türkiye'yi tercih ettiklerini şöyle anlatıyor: "Bir kere ülkemize çok yakın, kolay gelebiliyoruz. Aynı zamanda insanları çok özel. Ayrıca Türkiye'de kayak merkezleri, plajları, kültür turu gibi çok alternatif var. Bu çeşitliliği birçok yerde bulamıyoruz. Türkiye'nin bizim için yeri çok özel."
BURADA TATİL MODA OLDU
Lara Barut Otel'de konaklayan Rus Ekaterina Stepanova oğlunun doğum gününü kutlamak için genellikle kasımda Türkiye'ye geldiğini belirtiyor. İspanya, İtalya, Fransa gibi ülkeleri gezmiş… Türkiye'nin çok farklı bir tatil deneyimi sunduğunu, özellikle çocuklu aileler için mükemmel olduğunu belirtiyor. Söylediğine göre, "Türkiye'de tatil yaptım" demek Ruslar arasında moda olmuş…
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