Turizmde kış güneşi! Rekor doluluk oranı





BU YIL 6. KEZ GELDİK

Alman Catahrina T. ile konuşuyorum… Bu yıl altıncı kez Türkiye'ye geldiğini söylüyor. Trendy Lara Hotel'de beş yaşındaki oğluyla kalıyor… Avrupa'daki enerji krizini şöyle anlatıyor: "Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum, çok keyif alıyoruz. En güzel anılarımızı burada biriktiriyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesi Türkiye gibi olamaz, kıyaslamaya dahi girmez. Avrupa'da yaşanan enerji krizi hepimizi korkutuyor. Almanya'da fiyatlar çok ciddi oranda arttı. Eğer böyle devam ederse bu kış her şey için çok para ödeyeceğiz. O yüzden seneye tatile nasıl para ayıracağız bilmiyorum. Ancak Türkiyesiz bir yaz tatili düşünemiyorum."



TÜRKİYE EN İYİSİ, KIYASLANAMAZ

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Türkiye'ye ilk kez gelen İngiliz Keith King de tatilin beklentilerini de aştığını söylüyor. "İlk gelişim ancak kesinlikle son olmayacak" diyen King, bunun sebebini sorduğumda ise şu yanıtı veriyor: "Hizmet, fiyat kalitesi çok yüksek. Türkiye'den önce İbiza, İtalya gibi ülkelere gitmiştim. Kıyasa dahi girmez. Türkiye en iyisi… Gerçekten ülkenize hayran kaldım. Her şey 10 üzerinden 10. Dünyada bir enerji krizi var bundan dolayı ciddi bir parasal kriz yaşamazsak seneye mutlaka gelmek istiyorum."