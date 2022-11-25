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84 milyon liralık destek bugün hesaplarda! Bakanlık müjdeyi verdi! Çiftçiye büyük destek..

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022
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84 milyon liralık destek bugün hesaplarda! Bakanlık müjdeyi verdi! Çiftçiye büyük destek..

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bugün toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı açıklandı. İşte detaylar...

Tarım ve Orman Bakanlığı, 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşıma göre, bugün çiftçilerin hesabına aktarılacak toplam 83 milyon 943 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin 48 milyon 23 bin 325 lirası bireysel sulama hibe desteği, 23 milyon 618 bin 955 lirası kırsal kalkınma yatırımları desteği ve 12 milyon 300 bin 720 lirası ipekböceği yetiştiriciliği desteğinden oluşuyor.

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