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Suudi hava yolu şirketi Flyadeal, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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Suudi hava yolu şirketi Flyadeal, İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Suudi Arabistan hava yolu şirketi Flyadeal'in, İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu çarşamba günü gerçekleştirdiği bildirildi. Törende, ilk uçuş için hatıra fotoğrafı çektirildi.

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