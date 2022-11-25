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FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 25 Kasım il il fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 25 Kasım il il fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce...

Fındık fiyatları, üreticiler tarafından yakından takip ediliyor. Fındık sezonunun sona ermesine rağmen en çok araştırılan konular arasında yer alan fındık fiyatları hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, fındık sezonu öncesi alım fiyatını duyurmuştu. Peki, TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce 25 Kasım il il fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il fındık fiyatları güncel liste...

Türkiye'de en fazla fındık üretimi Ordu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yapılıyor. TMO, fındık hasadının sona ermesiyle birlikte 52-53 liralık fiyatlardan alımlara devam etti. TMO'nun alım kriterlerinde yapılan iyileştirmelerin ardından üreticilerin talebi daha çok arttı. 3 aydır kıpırdama görülmeyen serbest piyasada fiyatlar da arttı. Peki, TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce 25 Kasım il il fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il fındık fiyatları güncel liste...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 25 Kasım il il fındık fiyatları:

TMO FİYATI
En Düşük: 51,00 TL
En Yüksek: 53,00 TL

AKÇAKOCA
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

ÇARŞAMBA
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

DÜZCE
En Düşük: 43,00 TL
En Yüksek: 56,00 TL

FATSA
En Düşük: 48,00 TL
En Yüksek: 50,00 TL

GİRESUN
En Düşük: 45,15 TL
En Yüksek: 60,15 TL

KOCAELİ
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 47,00 TL

ORDU
En Düşük: 43,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

SAKARYA
En Düşük: 43,50 TL
En Yüksek: 45,00 TL

SAMSUN
En Düşük: 43,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

TRABZON
En Düşük: 42,50 TL
En Yüksek: 48,00 TL

TERME
En Düşük: 42,00 TL
En Yüksek: 48,00 TL

ÜNYE
En Düşük: 45,00 TL
En Yüksek: 50,00 TL

ZONGULDAK
En Düşük: 40,00 TL
En Yüksek: 47,00 TL

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