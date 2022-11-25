FINDIK FİYATLARI GÜNCEL LİSTE: 25 Kasım il il fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce...

Türkiye'de en fazla fındık üretimi Ordu başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nde yapılıyor. TMO, fındık hasadının sona ermesiyle birlikte 52-53 liralık fiyatlardan alımlara devam etti. TMO'nun alım kriterlerinde yapılan iyileştirmelerin ardından üreticilerin talebi daha çok arttı. 3 aydır kıpırdama görülmeyen serbest piyasada fiyatlar da arttı. Peki, TMO, Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce 25 Kasım il il fındık fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte il il fındık fiyatları güncel liste...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 25 Kasım il il fındık fiyatları: