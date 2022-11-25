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EYT'LİLERİN MERAK ETTİĞİ O SORU! SGK sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir? SSK-BAĞ-KUR giriş tarihi sorgulama

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.11.2022
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EYT’LİLERİN MERAK ETTİĞİ O SORU! SGK sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir? SSK-BAĞ-KUR giriş tarihi sorgulama

Emeklilik açısından oldukça önemli bir tarih olan SGK-BAĞKUR giriş tarihi milyonlarca EYT'li tarafından gündeme getirildi. SGK-BAĞKUR hizmet dökümü e-Devlet üzerinden öğrenilebiliyor. SGK'ya bağlı üç farklı sigorta sistemi bulunuyor. Bunlar 4A (SSK), 4B (BAĞKUR) ve 4C (Emekli Sandığı). Peki, SGK sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir? BAĞKUR hizmet dökümü nasıl alınır? İşte, detaylar...

SGK girişim hangi tarihte yapıldı? Milyonlarca vatandaşın bekleği EYT yasası gündemden düşmüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.Emeklilik için önemli bir detay olan sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir? sorusu özellikle EYT'liler tarafından gündeme getirildi.Peki, "Sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir?", " SGK girişim hangi tarihte yapıldı?" İşte, detaylar...

İşe başlanılan ilk tarih olan sigorta girişi emeklilik için hayati bir önem taşımaktadır. SGK işe giriş tarih sorgulamanızı e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Öte yandan, EYT'li olup olamayacağını sorgulayan milyonlarca kişi, 1999 öncesi girişli ise EYT yasasından faydalanabilecek.

e-DEVLET HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

e-Devlet internet sitesinden T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile giriş yaptıktan sonra açılan ekranın sol tarafında yer alan hizmetler bölümünden ''SGK' bağlantısı tıklanır. Bağlantıya tıkladıktan sonra karşınıza çıkan seçenekler arasından ''SGK Tescil ve Hizmet'' sekmesine girilmelidir. Buradan istenilen hizmet dökümü bilgisine erişim sağlanabilir.

SGK BAŞLANGIÇ TARİHİ NASIL ÖĞRENİLİR?

SGK'ya bağlı tüm vatandaşların kendilerine ait olan sigorta ve prim bilgilerini bulabileceği belgeye hizmet dökümü denilir. Hizmet dökümü belgesinde temel sigorta bilgilerinin yanı sıra sigortalı çalışılan gün sayısı, işe girilen ve çıkılan tarih, çalışılan işte alınmış olan görev, çalışılan şirketin bilgileri gibi bilgiler yer almaktadır.


Kıdem hesaplama ve ikramiye hesaplama işlemleri de SGK hizmet dökümü ile yapılabilmektedir. Ayrıca SGK hizmet dökümü vize alma sürecinde ya da mahkeme gibi resmi kurumlarda da kullanılabilmektedir.

BAĞKUR HİZMET DÖKÜMÜ NASIL ALINIR?

Birçok resmi işlem ve sorgulama yapabildiğimiz e-Devlet sistemi üzerinden 4B (Bağkur) hizmet döküm belgesine ulaşabilirsiniz.T.C. kimlik numaranız ve size ait olan e-Devlet şifresi ile sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

SSK-SGK sorgulama işlemi yaparak BAĞ-KUR borcu sorgulama, SGK hizmet dökümü alma, işe giriş bildirgesi ve ne zaman emekli olacağınızın bilgisine kadar pek çok sorgulama işlemi yapma imkanınız bulunmaktadır.

EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

Niye şimdi açıklamıyorsunuz diyenler var. Henüz çalışmamız bitmedi. İkincisi adım adım açıklıyoruz. Zaten açıklasak da ocak ayından sonra uygulamaya sokulacak. Şimdi açıklamanı bir anlamı ve acelesi yok. Biraz önce bahsettiğim sorunları adım adım açıklayacağız. Aralık'ta da inşallah Meclis'te aralık ayının ilk haftası çalışma tertip ettiler. Meclis'e aralık ayında intikal ettireceğimizi zaten paylaştım"

"Şimdi açıklamanın bu anlamda acelesi yok. Sözleşmeli personel, geçici işçiler, diğer sorunları açıklayacağız. Aralık ayının ilk haftasında çalışma biter bitmez de meclise intikal ettireceğiz."

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