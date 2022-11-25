EYT’LİLERİN MERAK ETTİĞİ O SORU! SGK sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir? SSK-BAĞ-KUR giriş tarihi sorgulama

SGK girişim hangi tarihte yapıldı? Milyonlarca vatandaşın bekleği EYT yasası gündemden düşmüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak da bilinen EYT ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.Emeklilik için önemli bir detay olan sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir? sorusu özellikle EYT'liler tarafından gündeme getirildi.Peki, "Sigorta başlangıç tarihi nasıl öğrenilir?", " SGK girişim hangi tarihte yapıldı?" İşte, detaylar...

İşe başlanılan ilk tarih olan sigorta girişi emeklilik için hayati bir önem taşımaktadır. SGK işe giriş tarih sorgulamanızı e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz. Öte yandan, EYT'li olup olamayacağını sorgulayan milyonlarca kişi, 1999 öncesi girişli ise EYT yasasından faydalanabilecek.