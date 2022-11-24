Türkiye’nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş güzergahında 4 şeritte trafiğe hizmet verecek.

Mevcut iki yönlü yolun standartlarının ve bu kapsamda trafik, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması için yapılan Eğiste Hadimi Viyadüğü, mevcut yola göre yaklaşık 4 bin 400 metre kısalma sağlayacak.