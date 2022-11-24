Dolar kuru son dakika: TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? 24 Kasım canlı döviz kuru

Bugün yurtiçi piyasalarda TCMB'nin faiz kararı yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin beklenti anketinde faiz indirimlerine devam edeceği öngörülüyordu. Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası politika faizi yüzde 10,5'ten 9'a düşürüldü. TCMB faiz kararı sonrası dolar kurunda son durum araştırılıyor. Peki, TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Kasım canlı döviz kuru...

TCMB FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL haberin yazıldığı saatte 18,64 seviyesinde hareket etti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar yatay seyretti.

İşte canlı döviz kuru: