24 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Dolar kuru son dakika: TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? 24 Kasım canlı döviz kuru

Dolar kuru son dakika: TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? 24 Kasım canlı döviz kuru

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.11.2022 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
ABONE OL
Dolar kuru son dakika: TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? 24 Kasım canlı döviz kuru

Güne yükselişle başlayan dolar kuru, Merkez Bankası faiz kararı sonrası yakından takip ediliyor. Küresel piyasalara yaşanan gelişmeler sonucu hareketlilik yaşayan döviz kurlarındaki son durumu ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,5'ten 9'a düşürdü. TCMB PPK toplantısı sonrası faiz iki yıl sonra tek haneye indi. Peki, TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Kasım canlı döviz kuru...

Bugün yurtiçi piyasalarda TCMB'nin faiz kararı yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin beklenti anketinde faiz indirimlerine devam edeceği öngörülüyordu. Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası politika faizi yüzde 10,5'ten 9'a düşürüldü. TCMB faiz kararı sonrası dolar kurunda son durum araştırılıyor. Peki, TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Kasım canlı döviz kuru...

TCMB FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?

Dolar/TL haberin yazıldığı saatte 18,64 seviyesinde hareket etti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar yatay seyretti.

İşte canlı döviz kuru:

DOLAR GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 18,63 seviyelerinde işlem gördü.

Dün, 18,60-18,63 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 18,6191'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 18,6310'dan işlem görüyor.

Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 105,7 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,0430'dan işlem görüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerin doları diğer para birimleri karşısında baskıladığını belirtti. Bugün yurt içi piyasalarda gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrilmişti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.

24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın fiyatları! Düştü mü, yükseldi mi? İşte gram, çeyrek, tam altın fiyatları son durum 24 KASIM 2022 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI! DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ? İŞTE GRAM, ÇEYREK, TAM ALTIN FİYATLARI SON DURUM
Merkez Bankası faizi tek haneye düşürdü MERKEZ BANKASI FAİZİ TEK HANEYE DÜŞÜRDÜ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA