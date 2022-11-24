Dolar kuru son dakika: TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? 24 Kasım canlı döviz kuru
Güne yükselişle başlayan dolar kuru, Merkez Bankası faiz kararı sonrası yakından takip ediliyor. Küresel piyasalara yaşanan gelişmeler sonucu hareketlilik yaşayan döviz kurlarındaki son durumu ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Merkez Bankası politika faizini yüzde 10,5'ten 9'a düşürdü. TCMB PPK toplantısı sonrası faiz iki yıl sonra tek haneye indi. Peki, TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Kasım canlı döviz kuru...
Bugün yurtiçi piyasalarda TCMB'nin faiz kararı yakından takip ediliyor. Ekonomistlerin beklenti anketinde faiz indirimlerine devam edeceği öngörülüyordu. Kasım ayı Merkez Bankası toplantısı sonrası politika faizi yüzde 10,5'ten 9'a düşürüldü. TCMB faiz kararı sonrası dolar kurunda son durum araştırılıyor. Peki, TCMB faiz kararı sonrası dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Kasım canlı döviz kuru...
TCMB FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE KADAR?
Dolar/TL haberin yazıldığı saatte 18,64 seviyesinde hareket etti. Merkez Bankası faiz kararı sonrası dolar yatay seyretti.
İşte canlı döviz kuru:
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.
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