Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,5 arttı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla 26 milyon 229 bin 1 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı Motorlu kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Ekim ayında 102 bin 403 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 42,8'ini otomobil, yüzde 30,7'sini motosiklet, yüzde 16,0'ını kamyonet, yüzde 6,7'sini traktör, yüzde 2,9'unu kamyon, yüzde 0,4'ünü otobüs, yüzde 0,4'ünü minibüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.