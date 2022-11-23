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Son dakika | Bakan Nebati'den enflasyon mesajı: Yakın zamanda gerçekleşecektir

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
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Son dakika | Bakan Nebati’den enflasyon mesajı: Yakın zamanda gerçekleşecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızın alım gücünü artırmak için kapsamlı adımlar atıyoruz. İnşallah enflasyondaki tedrici düşüş yakın zamanda gerçekleşecektir" dedi.

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