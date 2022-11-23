TCMB PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası kasım ayı toplantısı ne zaman? PPK toplantısı saat kaçta? TCMB 2022 TOPLANTI TAKVİMİ

Piyasanın gözü Merkez Bankası toplantısına ve faiz kararına çevrilmiş durumda. Aralık 2021'den itibaren sabit tutulan ve Ağustos ile Eylül aylarında 100 baz puan düşürülen politika faizi, 2022 Ekim ayında da 150 baz puan düşürülerek yüzde 10,5'e indirildi. Peki TCMB PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası kasım ayı toplantısı ne zaman? PPK toplantısı saat kaçta? 2022 Kasım ayı MB faiz kararı ne olur? İşte cevaplar...