TCMB PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası kasım ayı toplantısı ne zaman? PPK toplantısı saat kaçta? TCMB 2022 TOPLANTI TAKVİMİ
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) toplantısı ne zaman sorusunun cevabı merak konusu oldu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun kasım ayı toplantısının ne zaman yapılacağı ve saat kaçta açıklanacağı öğrenilmeye çalışıyor. Peki TCMB PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası kasım ayı toplantısı ne zaman?
Piyasanın gözü Merkez Bankası toplantısına ve faiz kararına çevrilmiş durumda. Aralık 2021'den itibaren sabit tutulan ve Ağustos ile Eylül aylarında 100 baz puan düşürülen politika faizi, 2022 Ekim ayında da 150 baz puan düşürülerek yüzde 10,5'e indirildi. Peki TCMB PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası kasım ayı toplantısı ne zaman? PPK toplantısı saat kaçta? 2022 Kasım ayı MB faiz kararı ne olur? İşte cevaplar...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.TCMB faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.
EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü. Merkez Bankası, ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.
AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANTEKİ AÇIKLANDI!
AA Finans'ın, 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.
Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.
Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.
TCMB PPK 2022 TOPLANTI TAKVİMİ
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- TCMB PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası kasım ayı toplantısı ne zaman? PPK toplantısı saat kaçta? TCMB 2022 TOPLANTI TAKVİMİ
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