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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? İşte illerin güncel listesi...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022
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Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? İşte illerin güncel listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan evde bakım maaşı ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? İşte illerin güncel listesi...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan'lığınca düzenlenen evde bakım parası ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenmektedir. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? İşte illerin güncel listesi...

EVDE BAKIM PARASI ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Ekim ayında toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ekim ayında toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdiklerini bildirdi.

Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağladıklarını, bu kapsamda ekim ayı içerisinde 1,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını kaydetti.

EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATAR?

Evde bakım parası bu ay 15 Kasım tarihi itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemeler ay sonuna kadar devam edecek.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet üzerinden belirtilen tarihten sonra sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Kasım'ın 22'si olmasına rağmen şimdiden 58 ilde yaşlılık evde bakım aylığı paraları gönderildi. İşte o iller:

1- Tokat

2- Afyonkarahisar

3- Ordu

4- Amasya

5- Çanakkale

6- Karaman

7- Kahramanmaraş

8- Edirne

9- İzmir

10- Sakarya

11- Diyarbakır

12- Osmaniye

13- Tekirdag

14- Çankırı

15- Bolu

16- Niğde

17- Kocaeli

18- İstanbul

19- Konya

20- Eskişehir

21- Ankara

22- Zonguldak

23- Manisa

24- Bursa

25- Bilecik

26- Trabzon

27- Eskişehir

28- Hakkari

29- Denizli

30- Şanlıurfa

31- Antalya

32- Mersin

33- Kastamonu

34- Siirt

35- Kırklareli

36- Rize

37- Kars

38- Erzurum

39- Kırşehir

40- Malatya

41- Giresun

42- Batman

43- Gaziantep

44- Gümüşhane

45- Van

46- Burdur

47- Adıyaman

48- Nevşehir

49- Karabük

50- Uşak

51- Mardin

52- Aksaray

53- Kayseri

54- Düzce

55- Isparta

56- Hatay

57- Çorum

58- Kütahya

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