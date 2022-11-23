Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? İşte illerin güncel listesi...

EVDE BAKIM PARASI ÖDEMELERİ YAPILDI MI?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Ekim ayında toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdik" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ekim ayında toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdiklerini bildirdi.