Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? İşte illerin güncel listesi...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan evde bakım maaşı ödemeleri için detaylar merak ediliyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? İşte illerin güncel listesi...
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan'lığınca düzenlenen evde bakım parası ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla ödenmektedir. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? İşte illerin güncel listesi...
EVDE BAKIM PARASI ÖDEMELERİ YAPILDI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımla ilgili açıklamalarda bulunarak, "Ekim ayında toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdik" dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için ekim ayında toplam 9 milyar 732 milyon lira destek verdiklerini bildirdi.
Yanık, bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağladıklarını, bu kapsamda ekim ayı içerisinde 1,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdıklarını kaydetti.
EVDE BAKIM PARASI NE ZAMAN YATAR?
Evde bakım parası bu ay 15 Kasım tarihi itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Ödemeler ay sonuna kadar devam edecek.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet üzerinden belirtilen tarihten sonra sorgulanabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli oldu. Evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.
EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bakım parası almak isteyen vatandaşların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.
Kasım'ın 22'si olmasına rağmen şimdiden 58 ilde yaşlılık evde bakım aylığı paraları gönderildi. İşte o iller:
1- Tokat
3- Ordu
4- Amasya
5- Çanakkale
6- Karaman
8- Edirne
9- İzmir
10- Sakarya
11- Diyarbakır
12- Osmaniye
13- Tekirdag
14- Çankırı
15- Bolu
16- Niğde
17- Kocaeli
18- İstanbul
19- Konya
20- Eskişehir
21- Ankara
22- Zonguldak
23- Manisa
24- Bursa
25- Bilecik
26- Trabzon
27- Eskişehir
28- Hakkari
29- Denizli
30- Şanlıurfa
31- Antalya
32- Mersin
33- Kastamonu
34- Siirt
35- Kırklareli
36- Rize
37- Kars
38- Erzurum
39- Kırşehir
40- Malatya
41- Giresun
42- Batman
43- Gaziantep
44- Gümüşhane
45- Van
46- Burdur
47- Adıyaman
48- Nevşehir
49- Karabük
50- Uşak
51- Mardin
52- Aksaray
53- Kayseri
54- Düzce
55- Isparta
56- Hatay
57- Çorum
58- Kütahya
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Yeniden deprem olacak mı? Büyük deprem bekleniyor mu? İstanbul'da bir kez daha deprem olur mu? UZMAN AÇIKLAMALARI
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 23-24 Kasım evde bakım maaşı yattı mı? İşte illerin güncel listesi...
- PTT personel alımı için kritik süreç! 55 bin personel alımı! PTT 55 bin personel alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları...
- ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR | En anlamlı Öğretmenler Günü kutlama mesajları ve sözleri
- Öğretmenler Günü resmi tatil mi? 24 Kasım okullar tatil mi, yarın okul var mı? 2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ
- Doğalgaz yardımı her ay verilecek mi, hangi aylarda yatacak? 2022 Doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL? Doğalgaz yardımı nasıl alınır?
- KARŞILIKSIZ 650 TL BURS! VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 VGM üniversite bursu ne zaman yatar?
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 23 Kasım Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Gelinim Mutfakta bugün puan durumu
- TCMB PPK faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası kasım ayı toplantısı ne zaman? PPK toplantısı saat kaçta? TCMB 2022 TOPLANTI TAKVİMİ
- Hayatta Her Şey Var sunucusu Nur Viral’in nutku tutuldu! Seyircinin itirafı ile stüdyo buz kesti! “Kocam her gördüğü kadına…”
- Gözü keskin olanlar buraya... Çimdeki yılanı 9 saniyede bulan zekasını kanıtlıyor
- Suriye'ye kara harekatı başladı mı? Son dakika gelişmeleri: "Karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz"