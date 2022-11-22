ÇOCUKLU AİLELERE PARA DESTEĞİ | Çocuk parası ne zaman yatar? Kasım ayı çocuk para desteği ne kadar? Başvuru şartları neler?

ÇOCUK PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çocuk parası alabilmek için aranan şartlar ise şu şekilde:

Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.

Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.

Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.

Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.