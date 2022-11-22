ÇOCUKLU AİLELERE PARA DESTEĞİ | Çocuk parası ne zaman yatar? Kasım ayı çocuk para desteği ne kadar? Başvuru şartları neler?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan çocuk destek ödemeleri Kasım ayı itibarıyla merak konusu oldu. 2022 yılı için çocuk desteği yardım parası başvuru şartları, Bakanlık tarafından açıklanmıştı. Peki, çocuk desteği parası ne kadar? Çocuk desteği parası ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler? İşte, ayrıntılar...
Çocuk parası ne zaman yatar? Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahiplerine verilen, çocuk desteği parası Kasım ayı itibarıyla merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk destek parasının Kasım 2022'de başlayacağı hakkında önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki, çocuk desteği yattı mı, ne zaman yatar? Çocuk parası başvuru şartları neler? İşte detaylar…
ÇOCUK YARDIMI NE KADAR?
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek verilecek.
1-2 çocuklu hanelere 350,
Üç çocuklu hanelere 450,
Dört çocuklu hanelere 550,
5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapılacak.
ÇOCUK PARASI NEDİR?
Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası, doğum yapan annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.
ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri 350 - 600 TL arasında verilecek olan çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını ifade etti.
ÇOCUK PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Çocuk parası alabilmek için aranan şartlar ise şu şekilde:
Doğum yapan kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekir.
Yardım almak için annenin bizzat başvuru yapması şarttır.
Bu yardım 15.05.2015 tarihinden sonra yapılan doğumlar için geçerlidir.
Ölü olarak gerçekleşen doğumlarda bu yardım yapılmaz.
ÇOCUK PARASI DESTEĞİ NASIL ALINIR?
Çocuk parası alabilmek için ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi'ne (KPS) kaydettirmesi gerekir.
Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi'ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır.
Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.
KASIM AYI AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK?
Kasım ayı Aile Destek Paketi ödemeleri hakkında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından şu açıklamalarda bulunmuştu:
"Türkiye'nin imkanlarını bu ülkede yaşayan her vatandaşımızla paylaşma düşüncemizin ürünü programlardan biri de Türkiye Aile Desteği'dir. 8 Kasım itibarıyla 2.5 milyon vatandaşımıza 3,2 milyar lira hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır."
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- ÇOCUKLU AİLELERE PARA DESTEĞİ | Çocuk parası ne zaman yatar? Kasım ayı çocuk para desteği ne kadar? Başvuru şartları neler?
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