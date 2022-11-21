500 bin liralık sıfır otomobilde 100 bin TL indirim! Otomobil fiyatları düşürecek hamle











DÜZENLEME SON AŞAMADA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği ile görüşmesinde otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini bildirdi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Bakan Nebati'ye matrah güncellemesi talebini ilettiklerini belirterek, "Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Bakanımıza aktardık. Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını, en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler. Diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiler" dedi.