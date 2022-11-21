500 bin liralık sıfır otomobilde 100 bin TL indirim! Otomobil fiyatları düşürecek hamle
Son dakika haberine göre Bakanlığın yapacağı yeni matrah düzenlemesi ile bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak. Yüzde 80’lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilime girecek ve 531 bin liralık fiyat 426 bine inecek
Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesi 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek. Bakanlığın üzerinde çalıştığı matrah (vergisiz fiyat) düzenlemesiyle ÖTV oranları sabit tutulacak ancak matrah genişletilerek, bazı araçlardan daha az ÖTV alınacak.
İndirimle ÖTV'ye esas olan rakam düşeceği için otomobil fiyatları da düşecek. Yüzde 45'lik dilimin matrahı 250 bin liraya yükselirse, yüzde 80'lik ÖTV dilimindeki araç yüzde 45 dilimine girecek ve 531 bin liralık fiyatı 426 bin liraya inecek.
DÜZENLEME SON AŞAMADA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği ile görüşmesinde otomobilde matrah düzenlemesinde son aşamaya gelindiğini ve uygulamanın 1 Aralık itibarıyla hayata geçirileceğini bildirdi. OYDER Başkanı Altuğ Erciş, Bakan Nebati'ye matrah güncellemesi talebini ilettiklerini belirterek, "Ayrıca otomobil alımlarında, tüketicilerin krediye ulaşma konusunda yaşadıkları zorlukları da Bakanımıza aktardık. Matrah güncellemesinin bir zaruret haline geldiğini bildiklerini, bu konuda çalışma yapıldığını, en kısa sürede konunun sonuca bağlanacağını ilettiler. Diğer sorunlarla ilgili çalışmaya ve sektörü rahatlatacak adımlar atmaya devam edeceklerini ifade ettiler" dedi.
100 BİN LİRALIK İNDİRİM
Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur. Burada matrah indirimi otomobilin herhangi bir vergi olmadan çıplak fiyatını temsil ediyor.
OCAK AYINDA YAPILMIŞTI
Otomobilde ÖTV değişikliği en son ocakta yapılmıştı. Böylece, değişiklik öncesinde yüzde 80 ÖTV diliminin alt sınırında yer alan modellerin bazıları yüzde 10 kadar fiyat indirimi yaşayarak yüzde 70 ve yüzde 60 ÖTV dilimine geçmişti. Normalde yüzde 122.9 artması gereken MTV'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yetkisini kullanarak bu oranı daha az artırması bekleniyor.
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