Öğretmenlere tren bileti ve kargo ücretlerinde indirim

Bu kapsamda, yıl boyunca TCDD Taşımacılık AŞ tarafından öğretmenlere tüm tren seyahatlerinde yüzde 15 oranında yapılan indirim, 24-30 Kasım tarihlerinde standart tam bilet ücreti üzerinden yüzde 50 olarak uygulanacak.

İndirim uygulamasından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, yükseköğretim kuruluşlarında (üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerinde) çalışan tüm öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanabilecek.