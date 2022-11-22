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Çiftçinin yeni gözdesi! Bir ağacından 190 bin TL’lik kazanç

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022
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Çiftçinin yeni gözdesi! Bir ağacından 190 bin TL’lik kazanç

Antalya’nın Alanya ilçesinde çiftçilerin yüzünü güldüren yeni gelir kaynağı mango oldu. Son senelerde üretim alanı artan mangonun bir ağacından 190 bin liralık kazanç sağlanabiliyor.

Türkiye'nin tropikal meyve üretim üssü haline gelen Antalya Alanya'da muz ve avokadonun yanında mango üretiminde de dikkat çekmeye başladı.

İlçede 38 çeşit tropikal meyve üretimi yapılırken, çiftçiler son senelerde mango üretimine yoğunlaşmış bir hale geldi.

YILLIK 65 BİN TON ÜRÜN

Yüksek gelir getirisi olan mangonun üretim alanı her yıl artıyor.

Alanya'nın tropikal meyve üretimi anlamında iklim şartları ve toprak yapısı olarak uygun olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Rüzgar, son yıllarda mango üretiminin de ön plana çıktığını söyledi.

İlk olarak 2014 yılında mango üretimi için çalışmalara başladıklarını söyleyen Rüzgar, ilçede 74 dekar alanda üretim yapıldığını, yıllık 65 bin ton ürün çıktığını vurguladı. Üretimin yıldan yıla arttığını belirten Mehmet Rüzgar, "2012 yılında avokado üretimimiz 250 dekarken şu anda 15 bin 500 dekar alana çıkmış durumda. Üreticilerimiz yoğun talepte bulunuyor" dedi.

1 AĞAÇ 190 BİN TL KAZANÇ

Mangonun pazarlanmasında sorun olmadığını vurgulayan Rüzgar, genel olarak iç piyasada tüketildiğini az miktarda Rusya ve İran'a ihracat gerçekleştiğini söyledi.

Bir ağaçtan 190 bin TL kazanç BİR AĞAÇTAN 190 BİN TL KAZANÇ

Mangonun piyasada değerli olduğunu belirten İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rüzgar, "Ürünün piyasada değer kazanması da önemli. Mango tane olarak da satılmakta ve ciddi bir gelir kaynağı. Ağaçlar 3-4 yıl sonra tam verim vermeye başlıyor. Hatta fidanı diktiğiniz yıl bile ürün alabiliyorsunuz. Bir ağaçtan 190 bin TL para kazanabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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