Kur korumalı hesaplarda rekor! 4.2 trilyonu geçti! Borsaya günde 34 bin kişi geldi





YATIRIM FONLARI DA 500 MİLYARI GEÇTİ

Alternatif getiri arayışı, yatırım fonlarına da yansıyor. TSPB verilerine göre 2021'in eylül sonunda 235.1 milyar TL olan yatırım fonlarının büyüklüğü, bu yılın aynı döneminde 540 milyar lirayı aştı. Aynı dönemlerde emeklilik fonlarının büyüklüğü 191.4 milyar liradan 348.4 milyar liraya ulaştı. Portföy Yönetim Şirketleri'nin yönetmiş olduğu varlık büyüklüğü yıl içinde 1 trilyon TL'yi geçti. Bu rakam geçen yılın sonunda 650 milyar TL seviyesinde bulunuyor.