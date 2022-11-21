TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman 2022? Antalya TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman 2022? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. E-devlet ya da bankalar üzerinden başvurularını yapan binlerce vatandaş için kritik süreç başladı. Toplam geçerli başvuru sayısı 5 milyon 135 bin 32 oldu. Peki, TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman 2022? Antalya TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman 2022? Antalya TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 10 Ekim'de başlayan TOKİ arsa başvuruları 15 Kasım'da tamamlandı. Müstakil parsellerde 1604 TL'den başlayan taksitlerle, müşterek parsellerde 937 TL'den başlayan taksitlerle 10 yıla varan faizsiz ödeme yapılacak. Peki, TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman 2022? Antalya TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
ANTALYA TOKİ ARSA KURA SONULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde tamamlandı. TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde ikici etap kura çekimi 17 Kasım itibariyle başladı. 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım arasında yapılacak. TOKİ arsa başvurları da tamamlandı. 100 bin arsa satışının olduğu Antalya TOKİ arsa kura çekiliş tarihleri ise henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
ANTALYA TOKİ ARSA KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Antalya kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
ANTALYA TOKİ ARSA KURALARI NASIL ÇEKİLECEK?
Kura noter huzurunda TOKİ denetiminde çekilecek. Başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme Kurası", noter huzurunda, TOKİ yetkilileri denetiminde çekilecek. Kura yeri ve programı TOKİ'nin internet sayfasında açıklanacak.
Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecek.
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- TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman 2022? Antalya TOKİ kura çekimi hangi tarihte yapılacak?
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