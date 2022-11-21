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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kara para soruşturması iftiralarına sert tepki! Terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den kara para soruşturması iftiralarına sert tepki! Terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den kara para soruşturması iftiralarına sert tepki! Terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor

Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, "Ülkemize yönelik uluslararası kara para soruşturması açılacağına ilişkin gerçek dışı iddialar mesnetsiz olduğu kadar, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını da zedeleyici niteliktedir. Bir siyasi parti temsilcisinin hazırladığı ve adeta terör örgütlerinin basın bültenini andıran ısmarlama rapor, ülkemizin terörle her alanda mücadelesinden ve bu mücadelelerden elde edilen başarılardan duyulan rahatsızlığın bir tezahürü olarak değerlendirilmelidir." ifadelerine yer verdi.

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