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ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! İslam Memiş'ten gram altın için rekor tahmin! 'O rakamları konuşuyor olacağız'

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.11.2022
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ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! İslam Memiş’ten gram altın için rekor tahmin! ’O rakamları konuşuyor olacağız’

Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken yatırımcılar, 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?' sorusuna yanıt arıyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği soruları yanıtladı. Yaptığı açıklamalarda altın fiyatlarının henüz yükselmeye başlamadığını ifade eden İslam Memiş’ten gram altın için rekor tahmini de geldi. İşte, o tahmin...

Son zamanlarda yaşanan altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği soruları yanıtladı. İslam Memiş, ons, altın ve gümüş fiyatlarının artıp artmayacağı konusunda tahminlerde bulundu. Pek, altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi, ne kadar olacak? İşte, İslam Memiş'in altın fiyatları için açıkladığı flaş tahmin...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftaya 1053 liradan başlayan gram altın Salı günü 1068 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra ons altındaki düşüşe bağlı olarak geri çekilen gram altın Cuma günü 1045 liraya kadar geriledi. Gram altın, haftayı 1046 liradan kapattı. İslam Memiş, parasını altına yatırmayı planlayan kişileri uyararak, altın fiyatlarındaki rekor tahmini de açıkladı.

YENİDEN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Altın fiyatlarındaki düşüşe ABD Merkez Bankası Fed yetkililerinin açıklamaları etkili oldu.İçinde bulunduğumuz haftada büyük bir yükseliş gözlemlenen altın fiyatlarında yeni haftaya 1770 dolardan başlayan ons altın 1769 dolardan kapanışını yaptı. Gram fiyatı ise haftayı 1.050 TL'den tamamladı.Gelecek hafta kasım ayı FOMC tutanaklarının açıklanması bekleniyor. FED yetkililerinin nihai faiz beklentisi ve enflasyona dair öngörülerinin emtia fiyatlamasında etkili olmasının beklendiği belirtiliyor.

"YENİ ZİRVELERİ KONUŞUYOR OLACAĞIZ"

Memiş, altın ile ilgili merak edilenleri, Youtube kanalından şu şekilde açıkladı:

"Teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı. 1730 aşağı kırılmadıkça problem yok, 1780 de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız.

"1.100' LÜ RAKAMLARI KONUŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Gram altın TL ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız"

21 KASIM 2022 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.045,25

Gram altın satış: 1.045,40

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.691,00

Çeyrek altın satış: 1.730,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.382,00

Yarım altın satış: 3.462,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 6.765,00

Tam altın satış: 6.900,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 6.987,00

Cumhuriyet altını satış: 7.106,00

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