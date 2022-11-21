ALTIN YATIRIMCILARI DİKKAT! İslam Memiş’ten gram altın için rekor tahmin! ’O rakamları konuşuyor olacağız’

Son zamanlarda yaşanan altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların merak ettiği soruları yanıtladı. İslam Memiş, ons, altın ve gümüş fiyatlarının artıp artmayacağı konusunda tahminlerde bulundu. Pek, altın fiyatlarındaki yükseliş devam edecek mi, ne kadar olacak? İşte, İslam Memiş'in altın fiyatları için açıkladığı flaş tahmin...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM NE?

Haftaya 1053 liradan başlayan gram altın Salı günü 1068 lirayı test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Zirve seviyeyi gördükten sonra ons altındaki düşüşe bağlı olarak geri çekilen gram altın Cuma günü 1045 liraya kadar geriledi. Gram altın, haftayı 1046 liradan kapattı. İslam Memiş, parasını altına yatırmayı planlayan kişileri uyararak, altın fiyatlarındaki rekor tahmini de açıkladı.