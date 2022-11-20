İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Tuzla, Esenler, Başakşehir, Çatalca TOKİ kura çekimi ne zaman?
İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için başvurular e-Devlet üzerinden tamamlandı. Vatandaşlar, İstanbul, Ankara ve İzmir'de TOKİ kura çekilişinin hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Tuzla, Esenler, Başakşehir, Çatalca TOKİ kura çekimi ne zaman?
İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Tuzla, Esenler, Başakşehir, Çatalca TOKİ kura çekimi ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin 10 günlük kura takvimini açıkladı. Peki, İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Tuzla, Esenler, Başakşehir, Çatalca TOKİ kura çekimi ne zaman?
TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da 12 ilde başlayan ilk kura çekimleri geçtiğimiz günlerde sonuçlandırıldı. Noter huzurundaki kurayla Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda çekilen kurayla 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi.
Kura çekiminin 11 ilini kapsayan ikinci etabı ise Kilis ve Muş'la birlikte başladı. 28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.
İSTANBUL-ANKARA VE İZMİR'DE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ kura çekimi ile ilgili en çok merak edilen iller ise milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
TOKİ Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.
Buna göre; TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara sosyal konut kuralarının, 28 Kasım tarihinden sonra belli olması ve yeni takvime göre duyurulması bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.
Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Tuzla, Esenler, Başakşehir, Çatalca TOKİ kura çekimi ne zaman?
- Hangi iki oyuncu, sinema filmlerinin hiçbir sahnesinde, nikah masasında gelin ve damat olarak birlikte görülmemiştir?
- Al Pease, Formula 1 tarihinde, hangi sebepten dolayı, yarıştan diskalifiye edilen ilk ve tek sürücüdür?
- Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? 21 Kasım Pazartesi Çanakkale'de okullar tatil mi oldu? Tatil olan iller listesi...
- Çekimleri 46 hafta süren ve "En uzun kesintisiz film çekimi" unvanıyla Guinness Dünya Rekorlarına giren film hangisidir?
- Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı başvuruları başladı mı? İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Başvurular...
- Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 20 Kasım 2022 TRT 1 yayın akışı...
- EYT'li emeklilik muradına erecek! 1998, 1997, 1996, 1995 yılında sigortalılara piyango vurdu! Staj, sigortalılık, prim kapsamı...
- 21 Kasım Pazartesi günü okullar var mı, açık mı? Yarın okullar açık mı, ders işlenecek mi? MEB takvimi...
- TRT 1 frekans güncelleme nasıl yapılır? TRT1, TRT Spor, TRT4K Dünya Kupası frekans güncelleme nereden yapılır? İşte frekans bilgileri...
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 20-21 Kasım Aile Sosyal Destek ödemeleri yattı mı? TCK ile sorgulama...
- KYK faizleri silindi mi, ne zaman silinecek 2022? KYK borç faizleri ne zaman kalkacak?