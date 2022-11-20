İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Tuzla, Esenler, Başakşehir, Çatalca TOKİ kura çekimi ne zaman?

İSTANBUL-ANKARA VE İZMİR'DE TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekimi ile ilgili en çok merak edilen iller ise milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

TOKİ Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.