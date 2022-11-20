Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 20-21 Kasım Aile Sosyal Destek ödemeleri yattı mı? TCK ile sorgulama...
Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen Aile Destek Programı ödemeleri netlik kazandı. 2022 Kasım ayı Aile Destek ödemesi hakkında gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 20-21 Kasım Aile Sosyal Destek ödemeleri yattı mı? TCK ile sorgulama...
Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 20-21 Kasım Aile Sosyal Destek ödemeleri yattı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Söz konusu yardımın kasım ayı ödemeleri için araştırmalar başladı. Destekten faydalanan vatandaşlar, kasım ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yatırılacağını merak ediyor. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 20-21 Kasım Aile Sosyal Destek ödemeleri yattı mı? TCK ile sorgulama...
Başkan Erdoğan, 7 Kasım'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından "Türkiye Aile Desteği" kapsamında 2,5 milyon vatandaşa 3,2 milyar lira ödeneceğini duyurmuştu. Başkan Erdoğan, söz konusu ödemelerin 8 Kasım'da yatırılacağını açıklamıştı. Kasım ayı Aile Destek ödemeleri hesaplara yatmaya başladı.
Başkan Erdoğan, "Türkiye Aile Desteği" ile ilgili şunları söyledi:
"Bu kapsamda 2,5 milyon vatandaşımıza aktarılacak 3,2 milyar lira, yarın (8 Kasım Çarşamba) hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacaktır. Elektrik desteğinden yararlanan 3 milyon hanenin 666 milyon lira tutarındaki ödemesi de bu hafta içinde yapılacaktır. Doğal gaz yardımının 2022 yılı kış dönemi ilk grup ödemesi de yine bu hafta içinde gerçekleştirilecektir. Engelli ve yaşlı maaşlarının hak sahibi 1 milyon 379 bin 493 kişiyi kapsayan 2,1 milyar lira tutarındaki kasım ayı ödemeleri de geçtiğimiz günlerde tamamlandı.
Vatandaşlarımızın kış dönemindeki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülke çapında faaliyet gösteren binin üzerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza aktarılacak ek periyodik payı iki kat artırarak 450 milyon liraya çıkardık. Sadece kasım ayında bu vakıflarımıza aktarılan kaynak 900 milyon lirayı buldu. Böylece bu hafta içinde kısaca ifade etmeye çalıştığım başlıklar altında 7 milyar lira tutarında bir sosyal destek rakamını insanlarımızın hizmetine sunmuş olduk. İnşallah hiçbir vatandaşımızı aç, açıkta, soğukta değil, aynı zamanda ailesi içinde boynu bükük bırakmayacak bir anlayışla sosyal destek programlarımızı sürdüreceğiz."
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI
* Türk vatandaşı olmaması,
* Mavi Kart sahibi olması,
* Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
* 18 yaşından küçük olması,
* Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması,
durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.
Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;
Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)
450 TL ve altı: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı: 1.100 TL
911,15 TL üzeri- 1372,30 TL ve altı: 950 TL
1372,30 TL üzeri -1833,45 TL'den az: 850 TL
850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;
Hanedeki Çocuk Sayısı - Aylık Destek Tutarı (TL)
1-2 çocuklu hanelere: 350 TL
3 çocuklu hanelere: 450 TL
4 çocuklu hanelere: 550 TL
5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere: 650 TL
350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecek.
Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacaktır.
Bunun yanında Aile Destek Programı başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkânı tanınmıştır.
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