Sağlık çalışanlara promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeler ödendi mi?
Sağlık çalışanlara promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, sağlık çalışanlarına teşvik ödemeleri için müjdeli haber verilmişti. Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Sağlık çalışanlara promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeler ödendi mi?
Sağlık çalışanlara promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeler ödendi mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamalar sonrasında, sağlık çalışanlarına teşvik ödemeleriyle ilgili müjdeli haber verildi. Peki, Sağlık çalışanlara promosyon yattı mı, ne zaman yatacak? Sağlık Bakanlığı teşvik ödemeler ödendi mi?
TEŞVİK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı. Tarih açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞVİK ÖDEMELERİ KİMLER KAPSIYOR?
Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca'ya sağlık çalışanlarına teşvik ödemesi de soruldu. Koca, "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.
Yönetmelikte, temel ek ödeme (sabit ve taban ödemelerin toplamıyla belirlenen oran) ve teşvik ek ödemesinden oluşan "ek ödemeler" konusunda yeni düzenlemeler yapıldı, birinci basamak sağlık kuruluşlarında ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışan personel de teşvik ek ödemesi kapsamına alındı.
Buna göre, birinci basamak sağlık kuruluşları ve Bakanlık laboratuvarlarında çalışanların teşvik ek ödemesinde, işin ve sağlık hizmetinin özelliğine göre, bulaşıcı hastalık sürveyansı, kanser tarama hizmetleri, çevre sağlığı ve tütün kontrolü hizmetleri, tüberküloz takibi ve doğrudan gözetimli tedavi, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, özel sağlık kuruluşları ile eczane ve ecza deposu denetimleri, koruyucu sağlık hizmetleri eğitimi; 112 acil sağlık hizmetleri kapsamında çağrı cevaplama oranı, vakaya erişim ve hastaneye teslim süresi ile günlük vaka sayısı, laboratuvarlarda numune sayısı ve numune çeşitliliği, analiz, numune ve analiz sonuçlandırma süresi ile personelin görev yeri, görevi, kadro ve unvanı gibi kriterlere bakılacak.
Bu kriterler doğrultusunda Bakanlıkça belirlenen birim teşvik hedeflerinin gerçekleşme durumuna göre 0 ile 1 arasında değişen birim teşvik katsayısı esas alınacak. Toplu sözleşme hükümlerinden kaynaklanan artışlar da birim teşvik katsayısına eklenecek.
Teşvik ek ödemesi, personelin kadro unvanına göre, hak ettiği taban ödemenin birim teşvik katsayısı ve aktif çalışma gün katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak. Bu tutar, profesör ve doçent unvanlı personel ile entegre ilçe devlet hastanesi başhekimi, toplum sağlığı merkezi başkanı, halk sağlığı laboratuvarı sorumlusu ve yan dal uzmanları için yüzde 20'ye kadar artırımlı uygulanabilecek.
Yapılan değişiklikle Ek Ödeme Yönetmeliğinin kapsamına, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun ek 9'uncu maddesi hükümleri çerçevesinde birlikte kullanım kapsamında hizmet sözleşmesi imzalanan üniversite personeli de alındı.
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