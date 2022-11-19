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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati perakende sektörünün temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, istişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeleri, perakende sektörünün temsilcileriyle sürdürdüklerini bildirdi.

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