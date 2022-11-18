18 Kasım 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi açıklaması! Arsa ve iş yeri için ne kadar başvuru yapıldı?

Son dakika: Bakan Murat Kurum'dan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi açıklaması! Arsa ve iş yeri için ne kadar başvuru yapıldı?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2022 Güncelleme Tarihi: 18.11.2022
ABONE OL
Son dakika: Bakan Murat Kurum’dan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi açıklaması! Arsa ve iş yeri için ne kadar başvuru yapıldı?

Son dakika haberleri... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" hakkında açıklama yaptı. Bakan Kurum, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" hakkında açıklama yaptı. Bakan Kurum, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.

SOSYAL KONUTTA İLK KURA ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor.

7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu.

İKİNCİ ETAP KURA ÇEKİMLERİ DÜN BAŞLADI

Dün itibariyle Kilis ve Muş'tan başlayan ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut
21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut
22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut
23 Kasım Çarşamba: Elazığ 1831 konut – Gaziantep devam edecek
24 Kasım Perşembe: Adıyaman 2 bin 650
26 Kasım Cumartesi: Malatya 2 bin 791
28 Kasım Pazartesi: Diyarbakır 5 bin 550 konut

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA