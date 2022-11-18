Son dakika: Bakan Murat Kurum’dan İlk Evim İlk İş Yerim Projesi açıklaması! Arsa ve iş yeri için ne kadar başvuru yapıldı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim Projesi" hakkında açıklama yaptı. Bakan Kurum, arsa için 1 milyon 177 bin 56, iş yeri için 73 bin 135 başvuru yapıldığını açıkladı.