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Akkuyu NGS'de geçı̇cı̇ tuzdan arındırma tesı̇sı̇ faaliyete başladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.11.2022
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Akkuyu NGS’de geçı̇cı̇ tuzdan arındırma tesı̇sı̇ faaliyete başladı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaat alanında geçici bir tuzdan arındırma tesisi çalışmaya başladı. İnşaat ile montaj faaliyetleri için tatlı su sağlayacak olan tesisin pompa istasyonunda, günde 1.080 metreküp tatlı su üretimi yapabilecek.

Tesiste deniz suyu önce büyük parçacıkların seçilmesi için bir süzgeç sisteminden geçirilecek. Akabinde kolloidlerin ve diğer maddelerin etkili bir şekilde giderildiği bir ultrafiltrasyon ünitesine girecek. Ana tuzdan arındırma işlemi de sudaki çözünmüş iyonik maddelerin ayrıldığı özel bir filtrasyon türü olan ters osmoz ünitesinde yapılacak. Bu mineraller daha sonra dolomit filtreler kullanılarak suya geri döndürülecek. Bu işlemlerin ardından klorlanan su, bir pompa istasyonundan geçirilerek mevcut kurulmuş ve işletmeye alınmış olan depolama tanklarına aktarılacak.

TESİSİN İNŞAATI 5 AY SÜRDÜ

Akkuyu NGS sahasına kurulan bu tesisinin inşasında kullanılan boru hatları, pompalar ve su arıtma sistemleri gibi bileşenler, ağırlıklı olarak Türk yapımı bileşenlerden oluştu. Tesisin inşaatı ise yaklaşık 5 ay sürdü.

"YANGIN GÜVENLİĞİ İHTİYAÇLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM"

NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tuzdan arındırma tesisinin işletmeye alınması ve faaliyete geçmesi, Akkuyu NGS şantiyesine inşaat ve montaj işleri, evsel ihtiyaçlar ve güç ünitelerinin yapım aşamasında yangın güvenliği ihtiyaçları için kullanım suyu sağlanması açısından önemli bir adım. Tuzdan arındırılmış su, özel bir tesiste kimyasal olarak tuzdan arındırılmış su hazırlamak için de kullanılacak ve bu arada açık reaktörü temizlemek için de kullanılacak."

Akkuyu NGS sahasındaki inşaat ve montaj çalışmaları, dört güç ünitesi, kıyı hidrolik mühendislik yapıları, bir güç dağıtım sistemi, idari binalar, bir eğitim merkezi ve gelecekteki NGS'nin fiziksel koruma tesisleri olmak üzere ana ve yardımcı tesislerin tümünde devam ediyor.

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