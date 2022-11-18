Akkuyu NGS’de geçı̇cı̇ tuzdan arındırma tesı̇sı̇ faaliyete başladı

"YANGIN GÜVENLİĞİ İHTİYAÇLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR ADIM"

NGS Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Tuzdan arındırma tesisinin işletmeye alınması ve faaliyete geçmesi, Akkuyu NGS şantiyesine inşaat ve montaj işleri, evsel ihtiyaçlar ve güç ünitelerinin yapım aşamasında yangın güvenliği ihtiyaçları için kullanım suyu sağlanması açısından önemli bir adım. Tuzdan arındırılmış su, özel bir tesiste kimyasal olarak tuzdan arındırılmış su hazırlamak için de kullanılacak ve bu arada açık reaktörü temizlemek için de kullanılacak."