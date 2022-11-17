TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? Sincan, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı kura çekimi tarihi açıklandı mı?

İSTANBUL-ANKARA-İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekimi ile ilgili en çok merak edilen iller ise milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

TOKİ Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.

Buna göre; TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara sosyal konut kuralarının, resmi sitede yayınlanan takvimin ardından belli olması bekleniyor.