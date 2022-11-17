TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? Sincan, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi olan TOKİ Sosyal Konutlar için kura çekimi sürmeye devam ediyor. TOKİ kura çekimi için yeni takvim belli olurken, büyükşehirlerin kura takvimi merak ediliyor. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? Sincan, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? Sincan, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı kura çekimi tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nin 10 günlük kura takviminin tamamlandığını bildirdi. İstanbul, Ankara ve İzmir kura çekim tarihi merak ediliyor. Peki, TOKİ Ankara kura sonuçları 3+1 2022 isim listesi ne zaman açıklanacak? Sincan, Mamak, Etimesgut, Gölbaşı kura çekimi tarihi açıklandı mı?
KURA ÇEKİMİ İÇİN YENİ TAKVİM
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da 12 ilde başlayan ilk kura çekimleri dün sonuçlandırıldı. Noter huzurundaki kurayla Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda çekilen kurayla 21 bin 893 konutun hak sahibi belirlendi.
Kura çekiminin 11 ili kapsayan ikinci etabı ise bugün Kilis ve Muş'tan başlatılacak. 28 Kasım'a kadar sürecek ikinci etap kuralarla Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya ve Diyarbakır'da 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında çekilecek.
İSTANBUL-ANKARA-İZMİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
TOKİ kura çekimi ile ilgili en çok merak edilen iller ise milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
TOKİ Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı.
Buna göre; TOKİ İstanbul, İzmir ve Ankara sosyal konut kuralarının, resmi sitede yayınlanan takvimin ardından belli olması bekleniyor.
TOKİ BAŞKANI ÖMER BULUT'TAN KURA ÇEKİMİ AÇIKLAMASI
TOKİ Başkanı Ömer Bulut, TOKİ sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı. Bulut TOKİ kura çekimi hakkında şunları söyledi;
608 bin lira en düşük fiyat. Tabi bu fiyata mal etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımız yüzde 40 indirimli olanı tercih etti. Önce konut başvurularını alıyoruz. Başvuru aldıktan sonra illere göre noter huzurunda kuraları seçeceğiz. Projeler belli olduktan, temeli atıldıktan sonra sözleşme imzalanıp ödeme yapılacak.
Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "Hak Sahibi Belirleme" kurası çekilecektir.
Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.
TOKİ BAŞVURULARI SONA ERDİ
TOKİ sosyal konut başvurularının başlamasıyla birlikte, ucuz konut imkanından faydalanmak isteyen birçok kişi başvurularını tamamladı ve başvurular 31 Ekim tarihi itibariyle sona erdi.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ başvuru ücreti, IBAN aracılığıyla ödenebilecek. Diğer taraftan ödemeler, ATM aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. Yatırılan 500 TL'lik ücret, kura sürecinin tamamlanması sonrasında eğer kişiye kura isabet etmemişse belirtilen IBAN adresine geri iade edilecek.
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