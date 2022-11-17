Borsa neden düştü son dakika? 17 Kasım 2022 borsa açıklaması geldi mi? BIST 100 endeksi...

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 3,48, holding endeksi yüzde 0,98 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 5,73 ile kimya, petrol, plastik oldu.