17 Kasım 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti iadeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti iadeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.11.2022
ABONE OL
TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti iadeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak sosyal konutlar için kura süreci devam ederken, kura çekiminde isimleri çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında bankalara ödedikleri 500 TL ücreti ne zaman geri alabileceklerini araştırıyor. Peki, TOKİ ücret iadesi başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

TOKİ çıkmazsa para iadesi ne zaman yapılır? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başvuruları 31 Ekim 2022 tarihinde sona ermişti. TOKİ kura çekimleri devam ederken TOKİ konutları çıkmayan kişiler ise başvuru parası iadesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, ödedikleri başvuru bedelini geri almak istiyor..Peki, TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl ve ne zaman alınır? İşte, cevabı...

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN ALINIR?

TOKİ, çekilişte ismi çıkmayan ancak başvuru ücreti ödeyen vatandaşlara, ücret iadesi yapmaya başladı.

TOKİ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı: "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir."

Halkbank tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde: "Değerli Müşterimiz, TOKİ başvuru tutarınızı almak üzere şubelerimize gelmeden, ATM'lerimizden kartsız olarak TOKİ Başvuru iadeleri seçeneğinden nakit olarak alabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki linki tıklayarak yada internet sitemizden giriş yaparak kendi adınıza olan hesabınıza ait IBAN bilginizi bildirmeniz halinde TOKİ iade tutarının hesabınıza aktarılması sağlanacaktır. Bilgi için: https://www.halkbank.com.tr/url/21.html Sağlıklı günler dileriz."

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum; "Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ çekiliş sonuçları, sonuçların noter huzurunda belirlenmesinin ardından Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ çekiliş sonuçları için T.C. kimlik numarası yeterli olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA