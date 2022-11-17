TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti iadeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?

Halkbank tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde: "Değerli Müşterimiz, TOKİ başvuru tutarınızı almak üzere şubelerimize gelmeden, ATM'lerimizden kartsız olarak TOKİ Başvuru iadeleri seçeneğinden nakit olarak alabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki linki tıklayarak yada internet sitemizden giriş yaparak kendi adınıza olan hesabınıza ait IBAN bilginizi bildirmeniz halinde TOKİ iade tutarının hesabınıza aktarılması sağlanacaktır. Bilgi için: https://www.halkbank.com.tr/url/21.html Sağlıklı günler dileriz."