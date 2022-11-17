TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti iadeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak sosyal konutlar için kura süreci devam ederken, kura çekiminde isimleri çıkmayan vatandaşlar, başvuru sırasında bankalara ödedikleri 500 TL ücreti ne zaman geri alabileceklerini araştırıyor. Peki, TOKİ ücret iadesi başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...
TOKİ çıkmazsa para iadesi ne zaman yapılır? Toplu Konut İdaresi (TOKİ) başvuruları 31 Ekim 2022 tarihinde sona ermişti. TOKİ kura çekimleri devam ederken TOKİ konutları çıkmayan kişiler ise başvuru parası iadesi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Kurada ismi çıkmayan vatandaşlar, ödedikleri başvuru bedelini geri almak istiyor..Peki, TOKİ başvuru ücret iadesi nasıl ve ne zaman alınır? İşte, cevabı...
TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NE ZAMAN ALINIR?
TOKİ, çekilişte ismi çıkmayan ancak başvuru ücreti ödeyen vatandaşlara, ücret iadesi yapmaya başladı.
TOKİ tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer almıştı: "Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir."
Halkbank tarafından yapılan bilgilendirme ise şu şekilde: "Değerli Müşterimiz, TOKİ başvuru tutarınızı almak üzere şubelerimize gelmeden, ATM'lerimizden kartsız olarak TOKİ Başvuru iadeleri seçeneğinden nakit olarak alabilirsiniz. Ayrıca, aşağıdaki linki tıklayarak yada internet sitemizden giriş yaparak kendi adınıza olan hesabınıza ait IBAN bilginizi bildirmeniz halinde TOKİ iade tutarının hesabınıza aktarılması sağlanacaktır. Bilgi için: https://www.halkbank.com.tr/url/21.html Sağlıklı günler dileriz."
TOKİ KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?
Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Kurum; "Kura çekimlerimizin tamamını inşallah 2023 Mart ayında tamamlayacağız. İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.
TOKİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ çekiliş sonuçları, sonuçların noter huzurunda belirlenmesinin ardından Toki.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek. TOKİ çekiliş sonuçları için T.C. kimlik numarası yeterli olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2022 KPSS DHBT GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav yerleri açıklandı! KPSS DHBT sınavı ne zaman?
- Kadıköy'de ne oldu? Kadıköy metrobüs kazası nasıl oldu, duvara mı çarptı? Söğütlüçeşme durağı metrobüs kazası son durum
- ADALET BAKANLIĞI SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA | Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? (Adli yargı, İdari yargı, Avukat), sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- ATA AÖF sınav yerleri açıklandı mı? ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2022-2023 ATA AÖF SINAV TAKVİMİ
- 180 Milyon TL ile neler alınır? Sayısal Loto'da 180 MİLYON LİRA kime, hangi ile çıktı?
- KYK faiz silinmesi ne zaman yansır? KYK borçları ne oldu? Kimlerin KYK faizleri silinecek? KYK KREDİ BORCU SORGULAMA EKRANI 2022
- TOKİ 500 TL başvuru ücreti ne zaman geri alınacak? 2022 TOKİ başvuru ücreti iadeleri başladı mı, ne zaman başlayacak?
- İstanbul için sarı alarm verildi! METEOROLOJİ'den 39 kent için uyarı! Yağmur ve fırtına geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
- BAŞVURULAR BUGÜN SONA ERİYOR! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- Merve Boluğur neden ayrıldı? Merve Boluğur ve Mert Aydın boşandı mı? Kaç gün evli kaldılar? Merve Boluğur kimdir, kaç kez evlendi?
- Eyyübiye TOKİ kura sonuçları TAM LİSTE! TOKİ Şanlıurfa Eyyübiye kura sonuçları yayımlandı! 2+1, 3+1 konut hak sahipleri sorgulama ekranı
- Vakıfbank Polis PROMOSYON 2022 ne zaman verilecek? EGM maaş promosyon neden yatmadı? Kasım polis promosyon ödemesi hangi gün yatacak?