KYK faiz silinmesi ne zaman yansır? KYK borçları ne oldu? Kimlerin KYK faizleri silinecek? KYK KREDİ BORCU SORGULAMA EKRANI 2022
KYK faiz silinmesi ne zaman yansır sorusunun cevabı üniversite eğitimi boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK)'nun vermiş olduğu öğrenim kredisinden yararlanan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Öğrenim Kredi kullanan öğrencilerin geri ödeme süreci mezun olduktan 2 yıl sonra başlıyor. Peki KYK faiz silinmesi ne zaman yansır? Kimlerin KYK faizleri silinecek?
KYK öğrenim kredisi geri ödemesine dair yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Üniversite eğitimi boyunca öğrenim kredisinden yararlanan binlerce kişi detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Vatandaşlar arama motorlarında "KYK faiz silinmesi ne zaman yansır?", "KYK borçları ne oldu, silindi mi?" sorularının cevapalrını arıyorlar. İşte KYK faizleri ile ilgili son dakika gelişmeleri...
KYK FAİZLERİ SİLİNDİ Mİ?
Ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda yasalaşarak yürürlüğe girdi. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle, öğrenim kredisi alanlar borçlarını, aldıkları miktar kadar ödeyecek.
Öğrenim kurumundan mezun olan ya da herhangi bir nedenle öğretim kurumuyla ilişiği kesilenler, 2 yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler halinde borcunu ödeyecek.
3 DEFA ERTELEME HAKKI
Borçlu borcunu erteleme talebinde bulunduğunda, borçlunun çalışmadığının SGK'den teyit edilmesi halinde, ilk yıl herhangi bir ilave olmadan, sonraki yıllarda ise her yıl için verilen miktara yüzde 10 eklenerek kredi borcu hesaplanacak. Ancak ilgili yılda TÜFE'nin yüzde 10'dan az olması halinde TÜFE uygulanacak. Erteleme işlemi en fazla üç defa yapılabilecek.
Ödemenin askerlik dönemine denk gelmesi halinde, borçlunun talebi üzerine herhangi bir ilave yapılmaksızın askerlik döneminin sonuna kadar kredi borcu ertelenecek.
Maddi veya hukuki nedenlerle takibinde yarar bulunmayan ve yılları bütçe kanunlarında gösterilen miktarları aşmayan kredi borçları terkin edilecek. Katkı kredisi borcu ödemelerinde de bu esaslar uygulanacak.
Süresinde ödenmeyen taksitlere, vadesinden itibaren gecikme zammı hesaplanacak. Taksitlerin, son taksitin vade tarihine kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen taksit tutarları takip edilmek üzere ilgili vergi dairesine bildirilecek. Taksitler için zamanaşımı süresinin belirlenmesinde, son taksitin vade tarihi esas alınacak. Vergi dairelerince bu alacaklarla ilgili olarak yapılan tahsilatlar, takip eden ayın sonuna kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına aktarılacak.
Öğrenimi sırasında veya öğrenimden sonra ölenlerin veya yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulunca tespit edilenlerin, kalan borçları silinecek.
Kredi alan veya kredi borcunun ödeme zamanı henüz başlamamış kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara endeks hesaplanmayacak. Kredi geri ödemesi süren veya borçları vergi dairesine takip için bildirilmiş olan kişilere, öğrenim ve katkı kredisi olarak verilen tutarlara ilave edilmiş endeks tutarları terkin edilecek.
Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek ve vergi dairesine takip için bildirildiği halde henüz tahsil edilmemiş kredi taksitleri içerisindeki endeks tutarları terkin edildikten sonra bakiye taksitler vadesinde ödenmediği takdirde takip edilmeye devam olunacak.
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