TOKİ kura çekimi için yeni takvim belli oldu! Kilis, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır kura çekimi ne zaman?

"İKİNCİ ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ BUGÜN KİLİS'TEN BAŞLIYOR"

Bugün itibariyle Kilis ve Muş'tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;

17 Kasım Perşembe: Kilis 550 konut - Muş 1150 konut

18 Kasım Cuma: Bingöl 100 konut – Gaziantep 10 bin 24

19 Kasım Cumartesi: Erzurum 2 bin 420 konut

21 Kasım Pazartesi: Erzincan 1147 konut

22 Kasım Salı: Tunceli 250 konut