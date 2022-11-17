Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı?
Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yüzbinlerce personelin merakla beklediği kadro çalışmasında sona gelindi. Kapsamı geçtiğimiz günlerde açıklanan sözleşmeliye kadro düzenlemesinin yakın bir tarihte Meclis'e gelmesi bekleniyor. Peki, Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı?
Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları belirleyici oluyor. Bakan Bilgin, geçtiğimiz günlerde düzenlemenin kapsamını açıklamıştı. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan personelin kadroya geçmeleri için hazırlanan çalışmanın sonuna gelindi. Peki, Sözleşmeliye kadro var mı, gelecek mi? 17 Kasım sözleşmeliye kadro ne zaman, bu yıl çıkacak mı?
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: TARİH BELLİ OLDU
Yaklaşık 550 bin sözleşmelinin beklediği sözleşmeliye kadro düzenlemesinin önümüzdeki hafta veya en geç ay sonuna kadar Meclis'e gelmesi bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli memurun kadroya geçişi düzenlemesinin çıkış tarihi ile ilgili bilgi verdi:
"Sözleşmeli personelin çalışma şartlarını değiştirmeyi düşünüyoruz o çalışmayı tamamladık. Tahmin ediyorum önümüzdeki hafta veya bu ay içinde onu uygulamaya geçireceğiz."
SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, SON DURUM NEDİR?
Şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında ilk sırada sözleşmeli personelin kadroya geçişi yer alıyor. Konuyla ilgili son olarak kapsam belirlendi. Uygulama ile kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personel 4A'lı olarak kadroya geçecek.
Ayrıca geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Erdoğan da konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak.
Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız."
SÖZLEŞMELİYE KADRO NELERİ DEĞİŞTİRECEK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre; sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile hem sosyal hem mali haklar değişecek. Tayin, görevde yükselme, kademe ve derece ilerlemesi, mazerete dayalı yer değiştirme gibi sorunlar çözüme kavuşturulacak.
Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Böylece ailelerin ayrı kalmasının önüne geçilmiş olacak.
Sözleşmeli personel görevde yükselme sınavlarına girebilecek. Böylece kademe ve derece ilerlemesi haklarına sahip olabilecek. Bunun yanı sıra izin haklarının devredilmesi, yönetici pozisyonlarında istihdam gibi haklar da verilmiş olacak. Kurumlar arası yer değişikliği hakkı da bulunacak.
SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?
Sözleşmelilere verilecek kadro haklarıyla ilgili müzakereler bir süredir devam ediyordu. Bu noktada memur sendikalarıyla ve diğer kamu kurumlarıyla görüşmeler de yapıldı. Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü görüşmeler neticesinde hazırlanan alternatifli taslaklara son şekli verildi.
Başkan Erdoğan'ın da görüşü alınarak son açıklama yapılacak. Hazırlanan taslak metne göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı Yasa'nın 4'üncü maddesinin b bendine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak.
Düzenleme ile 31 Aralık 2022 tarihine kadar kamu kurumlarında 4B'li olanların kadroya alınması bekleniyor. Böyle bir düzenleme olduğu takdirde 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananların müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacak.
Taslak metinlere göre; memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.
Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.
BAKAN BİLGİN: TÜM HAKLARI ALACAKLAR, KADRO TAHSİS EDECEĞİZ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceklerini söylerken, "Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz." dedi.
Bu noktada özellikle kamuda çok parçalı halde bulunan sözleşmeli sisteminin sadeleştirilmesi ve kadro haklarının verilmesi söz konusu olacak. Belli alanlarda ihtiyaç duyulduğunda yine sözleşmeli sistem işletilecek. Ancak sözleşmeli personel sistemi bir ana istihdam alanı olmaktan çıkacak.
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