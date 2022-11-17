18 Kasım euro dolar kaç TL? 1 dolar kaç TL? 1 euro kaç TL? 18 Kasım Cuma güncel döviz kuru

18 Kasım euro dolar kaç TL sorusunun cevabı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. 18 Kasım Cuma itibarıyle hem yatırımcının hem de vatandaşlar anlık olarak döviz kurunu takip ediyor. Dün, 18,57-18,64 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 18,5939'dan tamamladı. Peki dolar kaç TL? Euro kaç TL?