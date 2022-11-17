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Son dakika: AnadoluJet'ten iki yeni sefer

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Son dakika: AnadoluJet’ten iki yeni sefer

Türk Hava Yollarının (THY) markası AnadoluJet, Ankara'dan Kazakistan'ın Almatı ve Astana şehirlerine tarifeli uçuşlarını başlatıyor.

AnadoluJet'in sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "Doğuda daha çok noktaya uçuyoruz. Ankara-Almatı seferlerimiz 19 Kasım'da, Ankara-Astana seferlerimiz ise 4 Aralık'ta başlıyor." bilgilerine yer verildi.

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