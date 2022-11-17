EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük EYT’li maaşı belli oldu mu, ne zaman yatacak?

EN DÜŞÜK EYT EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

EYT düzenlemesinde prim ve yıl sayısı şartı değiştirilmeyecek. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı aranacak.

2022 yılında en düşük emekli aylığı 3500 TL olarak ödeniyor. Buna göre, bin prim günü olan EYT'li bir vatandaş da en az 3 bin 500 lira maaş alacak. İlk maaşların 2023 Şubat ayında alınacağı düşünüldüğünde bu miktar yeni yıl zammıyla beraber daha daha yukarı çıkacak.