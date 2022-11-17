EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük EYT'li maaşı belli oldu mu, ne zaman yatacak?
EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi Aralık ayında meclise gelecek. Düzenlemenin yasalaşması sonrasında ne kadar maaş ödemesi yapılacağı merak ediliyor. Peki, EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük EYT'li maaşı belli oldu mu, ne zaman yatacak?
EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük EYT'li maaşı belli oldu mu, ne zaman yatacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EYT düzenlemesi Ocak ayında uygulamaya girecek. İlk etapta 1,5 milyon kişinin EYT'li olacağı bilgisi paylaşıldı. Peki, EYT maaşları ne kadar, kaç TL olacak? En düşük EYT'li maaşı belli oldu mu, ne zaman yatacak?
Peki EYT'den yararlanacak emekli olacakların maaşları nasıl hesaplanacak?
Verilen bilgilere göre çalışma aralık ayında tamamlanacak, Ocak 2023'te yasalaşacak ve şartları gerçekleştirenler ilk emekli maaşlarını şubat ayı itibarıyla almaya başlayacaklar.
EYT MAAŞLARI 3 DÖNEM ÜZERİNDEN HESAPLANACAK
EYT'lilerin aylık hesaplamalarında 1999 yılı öncesi 1999-2008 yılları arası ve 2008'den sonraki dönem olmak üzere 3 ayrı hesaplama söz konusu olacak. 3 ayrı dönem için hesap yapılıp birleştirilecek. Böylelikle EYT'lilerin emekli maaşı hesaplamasında tüm kazançları dikkate alınmış olacak.
EN DÜŞÜK EYT EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
EYT düzenlemesinde prim ve yıl sayısı şartı değiştirilmeyecek. Kadınlarda 20, erkeklerde ise 25 yıl şartı aranacak.
2022 yılında en düşük emekli aylığı 3500 TL olarak ödeniyor. Buna göre, bin prim günü olan EYT'li bir vatandaş da en az 3 bin 500 lira maaş alacak. İlk maaşların 2023 Şubat ayında alınacağı düşünüldüğünde bu miktar yeni yıl zammıyla beraber daha daha yukarı çıkacak.
2023 EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?
SSK emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla 3 bin 500 lira aldığını düşünürsek yüzde 20 artış yapılması durumunda alacakları maaş 4 bin 200 lira, yüzde 25 artış olursa 4 bin 375 lira, yüzde 30 olursa 4 bin 550 lira, yüzde 35 olursa 4 bin 725 lira, yüzde 40 artış olursa 4 bin 900 lira seviyesine kadar çıkacak.
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