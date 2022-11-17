Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek! Doğum yardımı nedir, başvuru şartları nelerdir? e-DEVLET DOĞUM YARDIMI BAŞVURU EKRANI
Doğum parası devlet tarafından çeşitli şartlarda ödenen tek seferlik bir yardımdır. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ebeveynlere sağlanan maddi destek ne kadardır? Doğum yardımı için nereye başvurulur, şartları nelerdir? İşte, doğum yardımı hakkında merak edilen detaylar...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğum yapan annelere para desteği veriliyor. Bakanlık tarafından yapılan ödeme çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Hamile olan ya da yeni doğum yapmış anneler tarafından merak edilen doğum parası, doğumun ardından tek seferlik alınabilen bir ücrettir. Peki, "Doğum parası nedir, kimler faydalanır? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır?" işte, yanıtı...
DOĞUM YARDIMI NE KADAR?
Doğum Yardımı ne kadardır? Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi yapılmaktadır.
Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.
DOĞUM YARDIMINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir.
Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.
DOĞUM PARASI NASIL ALINIR?
Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.
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