Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’den elektrik üretimi açıklaması! Yüzde 44’ü yenilenebilir

Bakan Dönmez şu ifadelere yer verdi;

Ekim sonu itibarıyla elektrik enerjisi kurulu gücümüz 103.276 MW'a ulaştı. 2022 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretim tesisi 11.276'ya ulaşmıştır.

2022 yılının ilk dokuz ayında toplam elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 44'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından, yüzde 32'si kömürden, yüzde 22'si doğal gazdan sağlanmış olup yerli ve yenilenebilir kaynakların payı yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir.