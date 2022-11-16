TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir Arsa kura çekimi ne zaman? 2022 TOKİ İlk Evim Arsa kura takvimi açıklandı mı? TOKİ Arsa kuraları ne zaman?
TOKİ İlk Evim Arsa projesinin başvuruları 15 Kasım itibarıyla son bulurken başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş detaylarını öğrenmeye çalışıyor. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar, "2022 TOKİ İlk Evim Arsa kura takvimi açıklandı mı?", "TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir Arsa kura çekimi ne zaman?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin son dakika gelişmeleri...
TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir Arsa kura çekimi ne zaman sorusunun cevabı araştırılıyor. TOKİ İlk Evim Arsa projesi kapsamında "müstakil arsa" ya da "müşterek arsa" başvurusunda bulunan milyonlarca kişi TOKİ arsa kura takvimini merak ediyor. Peki TOKİ arsa kura takvimi açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir Arsa kura çekimi ne zaman?
TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURA TARİHLERİ
Öncelikle şunu belitelim ki TOKİ İlk Evim Arsa projesinde henüz hiçbir ilin kura çekim tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin herhangi bir gelişme yaşanması durumunda detaylarını ahbaer.com.tr'den okuyabilirsiniz.
Başvurularının 10 Ekim 2022 tarihinde başladığı ve 15 Kasım itibarıyla son bulan TOKİ İlk Evim Arsa kapsamında bu hafta il il kura tarihlerinin duyurulması bekleniyor.
İNŞAAT YAPIMINA NE ZAMAN BAŞLANACAK?
İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacak.
TOKİ ARSA ÖDEMELERİ NASIL OLACAK?
Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
TOKİ ARSA TAKSİT ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?
*Müstakil parsellerde 1604 TL'den başlayan taksitlerle,
*Müşterek parsellerde 937 TL'den başlayan taksitlerle
10 yıla varan faizsiz ödeme yapılacak.
TAHSİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?
* Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
* Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
a) Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.
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