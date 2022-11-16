16 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Kira Yardımı e-Devlet Başvuru | Dar gelirliye 905, 995, 1.085, 1.150 TL verilecek! Kira desteği şartları neler? İşte il il kira yardımı ücretleri

Kira Yardımı e-Devlet Başvuru | Dar gelirliye 905, 995, 1.085, 1.150 TL verilecek! Kira desteği şartları neler? İşte il il kira yardımı ücretleri

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
ABONE OL
Kira Yardımı e-Devlet Başvuru | Dar gelirliye 905, 995, 1.085, 1.150 TL verilecek! Kira desteği şartları neler? İşte il il kira yardımı ücretleri

Kirasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardımı ödenecek. Dar gelirlinin yüzünü güldüren uygulamanın detayları merak konusu olurken aylık ödenecek olan miktar şehirlere göre değişebiliyor. Peki İstanbul kira desteği ne kadar, kaç TL? Kira desteği başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ve dar gelirli vatandaşın yüzünü güldüren kira desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. 1.150 TL'ye varan ödemeler illere göre farklılık gözterebiliyor. Peki kira desteği ödemeleri ne zaman yapılıyor? Kira yardımı başvuru şartları neler? İşte kira yardımı e-Devlet başvuru ekranı...

İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelere devlet tarafından sosyal yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik anlamda zorluk çeken ailelere her türlü yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı ücretleri 1.150 TL'ye kadar çıkıyor. İşte detayları...

KİRA YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

• Sigortalı olmamak

• Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

• Mal varlığına sahip olmamak

• Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

• Düzenli bir gelire sahip olmamak

KİRA YARDIMI NE KADAR?

• İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL

• Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL

• Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL

• Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL

• Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL

• Bolu, Bingöl: 715 TL

KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları'na yapılan başvuru işlemlerinde ilk olarak başvuru yapan kişinin dar gelirli olup olmadığına bakılıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor.

Yani, yardım desteği kişi bazında değil hane bazlı gerçekleştiriliyor.

Başvuru işlemini tamamlayan vatandaşlar başvuru tarihini takip eden ilk 15 gün içinde 1.500 TL tutarındaki kira yardımlarını banka hesaplarından veya PTT şubeleri aracılığı ile alınabiliyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIMI BAŞVURU YAPILIR MI?

Kira yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen ve başvurularının alınmasını isteyen vatandaşlara başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor.

Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir.

İşte adım adım kira yardımı başvuru formuna nasıl ulaşılır cevabı ...

T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,

Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,

"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir

Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.

İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.

DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA