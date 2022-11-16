Kira Yardımı e-Devlet Başvuru | Dar gelirliye 905, 995, 1.085, 1.150 TL verilecek! Kira desteği şartları neler? İşte il il kira yardımı ücretleri
Kirasını ödemekte güçlük çeken vatandaşlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardımı ödenecek. Dar gelirlinin yüzünü güldüren uygulamanın detayları merak konusu olurken aylık ödenecek olan miktar şehirlere göre değişebiliyor. Peki İstanbul kira desteği ne kadar, kaç TL? Kira desteği başvuruları nasıl yapılır? Şartları neler?
Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ve dar gelirli vatandaşın yüzünü güldüren kira desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. 1.150 TL'ye varan ödemeler illere göre farklılık gözterebiliyor. Peki kira desteği ödemeleri ne zaman yapılıyor? Kira yardımı başvuru şartları neler? İşte kira yardımı e-Devlet başvuru ekranı...
İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelere devlet tarafından sosyal yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik anlamda zorluk çeken ailelere her türlü yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı ücretleri 1.150 TL'ye kadar çıkıyor. İşte detayları...
KİRA YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?
• Sigortalı olmamak
• Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak
• Mal varlığına sahip olmamak
• Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak
• Düzenli bir gelire sahip olmamak
KİRA YARDIMI NE KADAR?
• İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL
• Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL
• Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL
• Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL
• Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL
• Bolu, Bingöl: 715 TL
KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları'na yapılan başvuru işlemlerinde ilk olarak başvuru yapan kişinin dar gelirli olup olmadığına bakılıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor.
Yani, yardım desteği kişi bazında değil hane bazlı gerçekleştiriliyor.
Başvuru işlemini tamamlayan vatandaşlar başvuru tarihini takip eden ilk 15 gün içinde 1.500 TL tutarındaki kira yardımlarını banka hesaplarından veya PTT şubeleri aracılığı ile alınabiliyor.
e-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIMI BAŞVURU YAPILIR MI?
Kira yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen ve başvurularının alınmasını isteyen vatandaşlara başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor.
Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir.
İşte adım adım kira yardımı başvuru formuna nasıl ulaşılır cevabı ...
T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,
Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,
"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın
"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir
Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.
İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.
DAR GELİRLİYE KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ardahan TOKİ kura çekimi saat kaçta başlayacak? 2022 TOKİ Ardahan Çıldır, Göle, Merkez sosyal konut kurası ne zaman çekilecek?
- EYT'de staj ve çıraklık dosyası AÇILDI! EYT'ye dahil edilecek mi? EYT staj ve çıraklık son durum ne? Prim gün sayısı çalışma yılı belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 16 Kasım Gelinim Mutfakta günün birincisi kim?
- AUZEF sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sınav sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? AUZEF final sınavları hangi tarihte?
- Türkiye İskoçya maçı canlı izle | TRT 1 YAYIN AKIŞI: Türkiye İskoçya maçı saat kaçta başlayacak? Şifreli mi, şifresiz mi?
- İstanbul Havalimanı metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, İstanbul Havalimanı metro hattı durakları...
- NATO 4. ve 5. maddeleri nedir, ne anlama geliyor? 4. maddenin içeriği nedir? Devreye girerse ne olur? NATO üyesi ülkeler hangileri?
- Yunanistan Lavrion Kampı nerede? Taksim patlaması faili terörist Ahlam Albashır Lavrion Kampı'nda infaz edilecekti
- İSKİ su kesintisi saatleri: 16 Kasım İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Bayrampaşa, Esenler, Güngören...
- Kültür ve Turizm Bakanlığı kütüphaneci personel alımı ne zaman? 110 sözleşmeli kütüphaneci alımı başvuru şartları neler?
- FED TOPLANTI TAKVİMİ | FED faiz toplantısı Aralık 2022 ne zaman? FED faiz kararı açıklanacağı tarih belli oldu mu?
- Polonya'da ne oldu, füze mi düştü? Polonya'ya atılan füze kime ait? Polonya'ya neden füze atıldı? Rusya mı Ukrayna mı? Polonya'ya kim saldırdı?