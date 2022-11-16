Kira Yardımı e-Devlet Başvuru | Dar gelirliye 905, 995, 1.085, 1.150 TL verilecek! Kira desteği şartları neler? İşte il il kira yardımı ücretleri

Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ve dar gelirli vatandaşın yüzünü güldüren kira desteği ile ilgili detaylar araştırılıyor. 1.150 TL'ye varan ödemeler illere göre farklılık gözterebiliyor. Peki kira desteği ödemeleri ne zaman yapılıyor? Kira yardımı başvuru şartları neler? İşte kira yardımı e-Devlet başvuru ekranı...