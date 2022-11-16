Altın güne düşüşle başladı! Çeyrek 1.743, gram 1.055 TL! Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Kasım güncel altın fiyatları

Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL sorusu altın yatırımcısının ve vatandaşın gündeminde yer alıyor. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 08:00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,43 azalışla 1.055 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.743 lira, Cumhuriyet altını da 7.096 liradan satılıyor. Peki 17 Kasım güncel altın fiyatları ne kadar?

ALTINDA SON DURUM NE?

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.062 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel 1.069 liraya çıkarak rekor seviyeye yükselen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.064 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 1.062 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.750 lira, Cumhuriyet altını da 7.090 liradan satılıyor. Dün yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyarak günü yüzde 0,4 artışla 1.778 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1.774 dolardan işlem görüyor.