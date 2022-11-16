5 aylık kamış sezonunda 1 milyon dolarlık kazanç! İngiltere'den Hollanda'dan müşterileri var
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde Eber Gölü’nden toplanan kamışlar yurt içi piyasa ile birlikte İngiltere, Hollanda gibi birçok ülkeye çatı yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. 5 aylık kamış sezonu döneminde yurt dışına gönderilen kamışlar sayesinde ülke ekonomisine 1 milyon dolarlık katkı sağlanıyor.
Gölden biçtikleri kamışları firmaların gösterdikleri alanlara getiriyor. Burada kalitesi ve boyuna göre ayrılan kamışlar temizlendikten ve kesildikten sonra yurt içi ile birlikte yurt dışına satılıyor.
Kamışlar yurt içinde genelde kamelya yapımı ve iç dekorasyon malzemesi olarak kullanılırken yurt dışı ülkelere ise çatı yapımı ve yalıtım malzemesi olarak ihraç ediliyor. Bölgedeki yaklaşık 10 köy sayesinde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 1 milyon dolar katkı sağlanıyor.
İhracatçı firmalar yaklaşık 5 ay süren sezonda daha fazla kamış toplanarak ihracat rakamlarını arttırmak içinse yoğun uğraş veriyor.
"HEM TÜRKİYE 'DE HEM AVRUPA'DA FAZLA KULLANILIR"
Köyde kurulu tesiste kamış ihracatı yapan firmalardan birinin yetkilisi olan Habib Kılıç, hasadın bu yıl verimli olduğunu kaydetti. Kılıç, "Kamışları işleyip Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktayım. Yoğunluk Hollanda, Almanya, Danimarka ve İngiltere ağırlık olarak bu ülkelere yolluyoruz. Yangın çıkmadığı sürece Eber gölünde yılda 3 milyon bağ kamış biçiliyor. Topladığımız kamışlar makinalarda işleniyor, işlendikten sonra Avrupa'ya ihracat olacak hale geliyor. Bütün işlemleri tamamlandıktan sonra kamışlar Avrupa'da evlere çatı oluyor, Türkiye 'de de ağırlıkla şemsiye ve kamelya yapılır. Hem Türkiye 'de hem Avrupa'da fazla kullanılır" dedi.
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