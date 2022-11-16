5 aylık kamış sezonunda 1 milyon dolarlık kazanç! İngiltere’den Hollanda’dan müşterileri var

"HEM TÜRKİYE 'DE HEM AVRUPA'DA FAZLA KULLANILIR"

Köyde kurulu tesiste kamış ihracatı yapan firmalardan birinin yetkilisi olan Habib Kılıç, hasadın bu yıl verimli olduğunu kaydetti. Kılıç, "Kamışları işleyip Avrupa ülkelerine ihracat yapmaktayım. Yoğunluk Hollanda, Almanya, Danimarka ve İngiltere ağırlık olarak bu ülkelere yolluyoruz. Yangın çıkmadığı sürece Eber gölünde yılda 3 milyon bağ kamış biçiliyor. Topladığımız kamışlar makinalarda işleniyor, işlendikten sonra Avrupa'ya ihracat olacak hale geliyor. Bütün işlemleri tamamlandıktan sonra kamışlar Avrupa'da evlere çatı oluyor, Türkiye 'de de ağırlıkla şemsiye ve kamelya yapılır. Hem Türkiye 'de hem Avrupa'da fazla kullanılır" dedi.